Jake padavine u prvom dijelu dana.

Jake padavine u ranim i jutarnjim satima će postepeno slabiti, tako da se sredinom dana u južnim, a u sjevernim poslijepodne očekuje prestanak padavina. U planinama na sjeveru će uglavnom padati susnježica i slab do umjeren snijeg. Prijepodne u sjevernim, a sredinom dana ili krajem dana i u ostalim predjelima, umjeren do jak sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 15, najviša dnevna od 3 do 18 stepeni.