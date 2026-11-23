“CIK nije samo obustavio postupak, već je na ovaj način, donošenjem rješenja o obustavi postupka, zaobilaznim putem ukinuo sopstvenu odluku i to bez ovlašćenja i bez ostavljenog pravnog lijeka”, ocjenjuje sagovornik Vijesti.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Povlačenje prigovora Demokratske partije socijalista (DPS) na rad Opštinske izborne komisije (OIK) Šavnik ne sprečava druge da podnesu nove prigovore, niti oslobađa Centralnu izbornu komisiju (CIK) odgovornosti da preduzme mjere za završetak šavničkog izbornog procesa koji traje od oktobra 2022.

To je “Vijestima” nezvanično kazao sagovornik upućen u izborno zakonodavstvo, ocjenjujući da je najnovije rješenje CIK-a o obustavljanju postupka po dva prigovora predsjednika šavničkog odbora DPS-a Srećka Kotlice pravno manjkavo.

On smatra da povlačenje prigovora u trenutku kada je novoformirani CIK dobio ovlašćenja da interveniše zbog nepostupanja lokalne izborne komisije, otvara pitanje stvarne namjere koalicije DPS-a i Socijaldemokrata (SD) da se izbori završe.

“Povlačenje posljednjih u nizu prigovora, u trenutku kada se tim prigovorima može postići do sada zahtijevani rezultat, potvrda je činjenice da su svi dosadašnji prigovori, kojih je bilo više stotina tokom prethodne četiri godine, bili u svojoj prirodi samo simulacija nastojanja DPS-SD koalicije da se lokalni izbori u Šavniku okončaju”, navodi sagovornik Vijesti.

CIK je 20. novembra obustavio postupak po dva Kotličina prigovora, podnesena zbog nepravilnosti u radu OIK-a Šavnik. Komisija je prethodno, 7. novembra, na prvoj sjednici jednoglasno usvojila oba prigovora, ali rješenja nijesu bila potpisana, ovjerena pečatom niti dostavljena podnosiocu, jer CIK, kao novoformirani organ, nije imao pečat.

Iz CIK-a su objasnili da je službeni pečat preuzet 12. novembra u Ministarstvu javne uprave, a istog dana primili su Kotličino obavještenje da povlači prigovore. Komisija je zaključila da postupak treba obustaviti jer prethodno usvojene odluke nijesu bile formalizovane i dostavljene, pa nijesu ni proizvele pravno dejstvo.

Sagovornik “Vijesti”, međutim, tvrdi da je CIK morao donijeti dva odvojena rješenja, jer je riječ o zasebnim prigovorima, ali i da Zakon o izboru odbornika i poslanika ne predviđa obustavljanje postupka kao jednu od mogućih odluka po prigovoru.

Navodi da zakon dozvoljava usvajanje, odbijanje ili odbacivanje prigovora, dok je obustava postupka institut iz Zakona o upravnom postupku, čija je primjena u izbornom postupku ograničena.

“CIK nije samo obustavio postupak, već je na ovaj način, donošenjem rješenja o obustavi postupka, zaobilaznim putem ukinuo sopstvenu odluku i to bez ovlašćenja i bez ostavljenog pravnog lijeka”, ocjenjuje sagovornik.

Smatra spornom i pouku o pravnom lijeku, prema kojoj se protiv rješenja o obustavi može izjaviti žalba Ustavnom sudu, tvrdeći da izborni zakon takvu mogućnost izričito predviđa za odluke kojima se prigovor odbija ili odbacuje, “ali ne i u slučaju, makar do sada nepoznate, obustave postupka”.

Sagovornik ističe da odustajanje Kotlice ne znači da je iscrpljena mogućnost pravne zaštite i podsjeća da Zakon o izboru odbornika i poslanika pravo na podnošenje prigovora zbog povrede biračkog prava daje biračima, kandidatima i podnosiocima izbornih lista, pišu Vijesti.

Kritikuje i činjenicu da je formalizovanje prvobitnih odluka odloženo zbog preuzimanja pečata, smatrajući da hitnost izbornih postupaka nije dopuštala takvo čekanje.

Smatra da je CIK mogao sačiniti službenu zabilješku o nedostatku pečata i bez odlaganja otpremiti odluke.

“Odlaganjem takve radnje, ostavljen je prostor subjektima da procjenjuju sopstveni politički interes”, ocijenio je.

Lokalni izbori u Šavniku, započeti 23. oktobra 2022. godine, još nijesu završeni zbog ponovljenih prekida glasanja na dva biračka mjesta. Članovi biračkih odbora iz tadašnje opozicione koalicije “Za budućnost Šavnika” sprečavali su dio novoupisanih birača da glasaju, tvrdeći da su fiktivno prijavljeni kako bi podržali DPS.

Prošlogodišnjim izmjenama Zakona o izboru odbornika i poslanika novoformirani CIK dobio je ovlašćenje da preuzme nadležnosti opštinske izborne komisije ako ona ne izvršava zakonom propisane poslove.

Sagovornik smatra da CIK treba po službenoj dužnosti da ispita postupanje OIK-a Šavnik i, ako za to postoje zakonski uslovi, preuzme njene nadležnosti kako bi se izbori konačno sproveli.