Vlada još nije donijela odluku da li će akcija ograničavanja trgovačkih marži na najosnovnije artikle za potrebe domaćinstava početi prvog dana decembra.

Izvor: MONDO/Milena Mijušković

To je za "Dan" saopštio potredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj.

Kako nam je rekao, Vlada još nije odlučila da li će sa akcijom ograničavanja marži početi od 1. decembra.

On je za "Dan" kazao da nadležni prate situaciju sa visinom trgovačkih marži u trgovačkim lancima.

,,Pratimo situaciju, još ništa nismo odlučili, ali analiziramo postojeće stanje sa visinom trgovačkih marži", rekao je Đeljošaj za "Dan", dodajući da će odluka uslijediti u narednih nekoliko dana, piše Dan.

Kako je naveo, Vlada će na osnovu analize podataka donijeti odluku da li će akcija započeti u decembru, koja će zavisiti od procjene i opravdanosti i trenutnog rasta cijena.

Ali, kako je potvrdio za naš list, akcija ograničavanja trgovačkih marži za najosnovnije proizvode za potrebe domaćinstava sigurno stupa na snagu 1. januara.

Đeljošaj je nedavno najavio da bi ograničenje trgovačkih marži, prvobitno planirano za 1. januar, moglo početi već u decembru ukoliko Vlada procijeni da kretanje cijena na tržištu to zahtijeva.

Tom prilikom je saopštio da će se ograničenje marži odnositi na najosnovnije proizvode za potrebe domaćinstava, a njegova procjena je da će mjerom biti obuhvaćeno oko petine, odnosno 20 odsto svih artikala u jednom marketu.

Odgovarajući na pitanja poslanika u parlamentu, Đeljošaj je nedavno kazao da se ograničenje marži ne uvodi samo zbog "Euro modela", već i zbog dešavanja u vezi sa cijenama energenata, čiji rast se još nije reflektovao na cijene osnovnih životnih namirnica.

Takođe je izrazio uvjerenje da primjena "Euro modela" neće dovesti do drastičnog povećanja cijena.

Iz redova vladajuće većine protekle nedjelje je najavljeno donošenje zakona kojim bi država regulisala cijene ako inflacija nadmaši onu u eurozoni, kao i ponovno pokretanje akcije "Limitirane cijene", koja je, kako su ocijenili, već dala rezultate i kojom će biti obuhvaćen širok spektar proizvoda, prenosi Dan.

Kako su najavili iz Pokreta Evropa sad (PES), cilj ovih mjera je kontrolisani nivo cijena koje građani mogu da plate.

,,I dodatno povećanje njihovog životnog standarda", poručili su iz te stranke.

Najavu zakona i pokretanje akcija ograničavanje marži i "Limitirane cijene" opozicija je dočekla tvrdnjom da se i sama Vlada plaši pogubnog uticaja "Euro modela" na crnogorsku ekonomiju.

Zakon zbog straha od inflacije veće od evropske

Mjere koje je najavio poslanik Pokreta Evropa sad Tonći Janović govore da u Vladi sa zebnjom očekuju uticaj primjene "Euro modela" na cijene, posebno osnovnih životnih proizvoda.

Janović je najavio da ta stranka priprema novi zakon kojim će se kontrolisati cijene ukoliko inflacija u Crnoj Gori bude veća nego u eurozoni.

Kako je objasnio, Pokret Evropa sad priprema zakon kojim bi se regulisalo formiranje cijena u privredi u slučaju da inflacija u Crnoj Gori premaši onu u eurozoni, javlja Dan.

On je ocijenio da bi se tim zakonom omogućio kontrolisani nivo cijena koji bi građani mogli da priušte.

,,Mislim da je to direktna mjera koja će uticati na kontrolisane cijene, odnosno kontrolisani nivo cijena koje će građani moći da plate", rekao je Janović u parlamentu.