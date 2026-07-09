Službenici Regionalnog centra granične policije „Sjever“ su, prilikom granične kontrole na graničnom prelazu Kula, na ulazu u Crnu Goru, kontrolisali lice S.R. (44), državljanina Kosova.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

"Provjerom putem NCB Interpola Podgorica, utvrđeno je da je za ovim licem na snazi međunarodna potjernica koju je 23. januara 2024. godine raspisao NCB Interpola Visbaden, Njemačka, radi vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da je počinio krivična djela teška tjelesna povreda i prijetnja", navode iz policije.

S.R. je lišen slobode, i u toku je dalja komunikacija između NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Visbaden u vezi sa sprovođenjem postupka izručenja.