Turski državljanin C.M.A. (28) uhapšen je na Aerodromu Podgorica po međunarodnoj potjernici koju je za njim raspisao NCB Interpola Ankara za počinjeno krivično djelo seksualno zlostavljanje maloljetnice, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

"Naime, na letu strane aviokompanije kontrolisan je C.M.A. (28) iz Izmira, Republika Turska, kada je prilikom provjere podataka o ovom licu utvrđeno da je za njim raspisana međunarodna potjernica od strane Turske, radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od jedne godine, 11 mjeseci i 10 dana, zbog počinjenog krivičnog djela seksualno zlostavljanje maloljetnice iz Krivičnog zakona Turske", navodi se u saopštenju.

C.M.A. je sproveden kod sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, koji mu je odredio ekstradicioni pritvor.

Slijedi dalja komunikacija NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Ankara radi ekstradicije osuđenog stranog državljanina, saopšteno je iz policije.