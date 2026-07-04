Državljanin Turske D.A.B. (34) uhapšen je u Budvi zbog sumnje da je upravljajući vodenim skuterom izazvao pomorsku nesreću u kojoj je povrijeđen 41-godišnji ronilac iz Podgorice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je saopšteno iz Uprave policije, dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Budva juče je ujutro obaviještena od strane Hitne medicinske pomoći da je u blizini jednog restorana na Slovenskoj obali došlo do incidenta u kojem je osoba na vodenom skuteru udarila čovjeka koji se nalazio u moru.

Policijski službenici su izlaskom na lice mjesta utvrdili da je upravljač vodenog skutera udario ronioca dok je ronio u akvatorijumu naspram Rta Zavala.

"Nakon incidenta, izvršilac se plovilom udaljio sa lica mjesta u pravcu plaže Jaz. Povrijeđeni ronilac je prevezen do Marine Budva, gdje ga je preuzela ekipa Hitne medicinske pomoći, nakon čega je transportovan u Kliničko – bolnički centar Kotor radi ukazivanja dalje medicinske pomoći " saopšteno je iz Uprave policije.

O slučaju je odmah obaviještena dežurna državna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koja je naložila hitne mjere radi provjere prijave, identifikacije plovila i pronalaska osobe koja je njime upravljala.

"Intenzivnim operativnim radom na terenu i brzim postupanjem policijskih službenika Stanice kriminalističke policije Odjeljenja bezbjednosti Budva, ubrzo je identifikovan i lociran D.A.B. iz Turske. Nakon utvrđivanja svih relevantnih činjenica, nadležna tužiteljka je naložila hapšenje " kažu u policiji.

D.A.B. je uhapšen sinoć oko 21.30 časova u Budvi zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja.

On će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden nadležnoj tužiteljki.

Prema informacijama policije, povrijeđeni ronilac zadobio je lakše tjelesne povrede i nakon ukazane medicinske pomoći pušten je na kućno liječenje.