Pacijent koji je hospitalizovan u Klinici za kardiologiju Kliničkog centra Crne Gore zbog pogoršanja zdravstvenog stanja, nakon što je u više navrata samoinicijativno koristio preparat u namjeri da smanji tjelesnu težinu, stabilno je, saznaje Pobjeda.

Izvor: MONDO

Iz ove zdravstvene institucije kazali su Pobjedi da se stanje pacijenta prati i da je stabilno.

KCCG apelovao je juče na građane da nijedan lijek ne koriste na svoju ruku, bez prethodnog savjeta i preporuke ljekara, bez obzira na razlog zbog kojeg ga uzimaju. Poseban oprez, kako su naveli, neophodan je kada je riječ o preparatima koji nijesu registrovani i odobreni za upotrebu ili se nabavljaju putem društvenih mreža, interneta i drugih nelegalnih kanala, navodi Pobjeda.

,,Zdravlje ne treba povjeravati neprovjerenim preparatima. O izboru i primjeni terapije uvijek treba da odlučuje ljekar, nakon procjene zdravstvenog stanja pacijenta", poručili su oni.

Iz Kliničkog centra saopštili su da prema dosadašnjim saznanjima ljekara, stanje zbog kojeg je pacijent hospitalizovan nije direktna posljedica primjene ovog preparata, ali je njegova upotreba mogla doprinijeti pogoršanju zdravstvenog stanja.

,,Riječ je o „retatrutide“, supstanci koja je, prema navodima pacijenta, nabavljena putem interneta, a koja je još u fazi kliničkog ispitivanja i nije odobrena za javnu upotrebu. „Retatrutide“ razvija američka kompanija, a prema dostupnim informacijama, njegova bezbjednost i efikasnost još se ispituju i nije odobren od američke Agencije za hranu i ljekove (FDA), niti drugih regulatornih agencija", naveli su oni, piše Pobjeda.

Dodaju da dodatni problem predstavlja činjenica da ljekari KCCG nemaju pouzdanu informaciju o sastavu preparata koji je pacijent koristio.

,,Preparati koji se nabavljaju mimo legalnih kanala mogu biti neprovjerenog sastava, kvaliteta i porijekla i mogu sadržati supstance koje nijesu navedene na pakovanju", istakli su oni.