Klinički centar Crne Gore (KCCG) saopštio je da je u Klinici za kardiologiju hospitalizovan pacijent zbog pogoršanja zdravstvenog stanja, nakon što je u više navrata samoinicijativno koristio preparat u namjeri da smanji tjelesnu težinu.

Izvor: MONDO

Prema dosadašnjim saznanjima ljekara, kako su kazali, stanje zbog kojeg je pacijent hospitalizovan nije direktna posljedica primjene tog preparata, ali je njegova upotreba mogla doprinijeti pogoršanju zdravstvenog stanja.

"Riječ je o retatrutidu, supstanci koja je, prema navodima pacijenta, nabavljena putem interneta, a koja je još uvijek u fazi kliničkog ispitivanja i nije odobrena za javnu upotrebu. Retatrutide razvija američka kompanija, a prema dostupnim informacijama, njegova bezbjednost i efikasnost još se ispituju i nije odobren od strane američke Agencije za hranu i ljekove (FDA), niti drugih regulatornih agencija," ističu u saopštenju, javljaju Vijesti.

Dodatni problem, kako su rekli, predstavlja činjenica da ljekari KCCG-a nemaju pouzdanu informaciju o sastavu preparata koji je pacijent koristio.

Napominju da preparati koji se nabavljaju mimo legalnih kanala mogu biti neprovjerenog sastava, kvaliteta i porijekla i da mogu sadržati supstance koje nijesu navedene na pakovanju.

KCCG apeluje na građane da nijedan lijek ne koriste na svoju ruku, bez prethodnog savjeta i preporuke ljekara, bez obzira na razlog zbog kojeg ga uzimaju. Poseban oprez neophodan je, ističu, kada je riječ o preparatima koji nisu registrovani i odobreni za upotrebu ili se nabavljaju putem društvenih mreža, interneta i drugih nelegalnih kanala.

"Zdravlje ne treba povjeravati neprovjerenim preparatima. O izboru i primjeni terapije uvijek treba da odlučuje ljekar, nakon procjene zdravstvenog stanja pacijenta", piše u saopštenju.