Prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici, državljanin Srbije Srđan Vušurović, koji se nalazi u bjekstvu, oslobođen je od optužbe Specijalnog tužilaštva da je početkom decembra 2020. godine u Podgorici pokušao da ubije Cetinjanina Aleksandra Jabučanina.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Taj optuženi je za članstvo u kriminalnoj organizaciji, koju su formirali pokojni Filip Ivanović i Vladan Radoman, osuđen na tri godine i pet mjeseci zatvorske kazne.

Istom prvostepenoom presudom, za pripadništvo u toj kriminalnoj organizaciji, okrivljeni Vasilije Boljević i Radovan Vujović osuđeni su na po tri i po godine zatvora, dok su Miloš Mijanović i Željko Roganović, koji se nalazi u bjekstvu, osuđeni na po tri godine zatvora, pišu Vijesti.

Presudu je izreklo vijeće kojim je predsjedavao sudija Višeg suda u Podgorici Branislav Leković.

U obrazloženju presude koji se odnosi na Vušurovića za pokušaj ubistva Jabučanina, sud je tokom suđenja utvrdio da se radilo o pripremnim radnjama koje nisu kažnjive crnogorskim zakonodavstvom.

"U konkretnom slučaju se radilo o pripremnim radnjama koje nijesu ušle u fazu pokušaja, a koji je uslov za krivično djelo ubistvo u pokušaju", navodi se u kratkom obrazloženju presude, uz objašnjenje da Vušurović, kojeg je policajac zatekao u garaži zgrade u kojoj stanuje Jabučanin, nije znao kada će ovaj doći.

Sa druge strane, sud je na osnovu komunikacija ostvarenih preko Skaj aplikacije utvrdio da su Vušurović, Boljević, Vujović, Roganović i Mijanović bili dio kriminalne organizacije Ivanovića i Radomana.

Sud je, nakon izricanja presude, donio rješenje kojim je produžio pritvor Boljeviću, Vujoviću i Mijanoviću, dok je Roganoviću i Vušuroviću, koji su nedostupni državnim organima, odredio pritvor, prenose Vijesti.

Prema navodima optužnice, Aleksandar Jabučanin je 24. novembra 2020. godine policiji prijavio da je putem kamera primijetio osobu sa kačketom, tamnim naočarima i maskom na glavi koja je telefonom snimala njegova garažna mjesta u podzemnoj garaži zgrade u kojoj živi.

Jabučanin je policiji saopštio da se osjeća ugroženo i da strahuje za svoj i život svoje porodice.

Njegove sumnje, prema navodima optužnice, dodatno su potkrijepljene osam dana kasnije, kada je policajac na ulazu u podzemnu garažu zaustavio Srđana Vušurovića, koji je u torbici imao pištolj sa metkom u cijevi.

Po naredbi sudije za istragu izuzet je snimak video-nadzora garaže, a policajac koji je obezbjeđivao taj rejon 2. decembra prepoznao je osobu sa snimka i zaustavio je na ulazu u garažu.

Vušurović je tada saopštio svoj identitet i policajcu predao pištolj koji je imao u torbici.

Zbog nedozvoljenog držanja oružja procesuiran je i osuđen na osam mjeseci zatvora, a nakon izdržane kazne napustio je Crnu Goru.

Međutim, naon analiza kriptovane komunikacije putem aplikacije Sky ECC, koju je crnogorskim istražiteljima dostavio Europol, prema navodima optužnice, ukazala je na to da je njegov dolazak pred zgradu Jabučaninovog stanovanja bio dio plana za njegovu likvidaciju.

Sky komunikacija, prema navodima optužnice, otkrila je da su na listi meta bili i Jabučaninov brat Božidar i njihov sugrađanin Kićo Paović, javljaju Vijesti.

Aleksandar Jabučanin je tokom istrage kazao da ne poznaje Vušurovića, ali da sumnja da iza plana napada na njega i brata stoje njegovi nekadašnji prijatelji Taso Jovanović i Miloš Đuričković.

"Moj brat Božidar i ja smo bili prijatelji sa Tasom Jovanovićem i Milošem Đuričkovićem koji su se udružili u kriminalnu organizaciju i siguran sam da su oni 'naučili' okrivljenog Vušurovića da puca na mene", kazao je Jabučanin tužiocu.