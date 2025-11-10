Na ročištu za kontrolu optužnog akta branioci okrivljenih tvrdili su da je tužilaštvo svoje stavove zasnovalo isključivo na porukama sa kriptovane aplikacije Sky ECC, koje ne predstavljaju pravno valjan dokaz.

Iako su advokati devet okrivljenih u predmetu poznatom kao "Sky ECC" protiv biznismena Saše Pekića i ostalih optuženih za stvaranje kriminalne organizacije i šverc cigareta u produženom trajanju pokušali da ospore skaj komunikaciju kao dokaz, Viši sud je kontatovao da one mogu biti korištene u ovoj fazi postupka, da su od strane francuskih pravosudnih organa pribavljene na pravno valjan način, u skladu sa međunarodnim propisima i Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći, prenosi Dan.



Optužnica SDT-a potvrđena je protiv biznismena Saše Pekića, Srđana Jokića, Gorana Janketića, braće Petra i Mirka Cicmila, Dragana Backovića, Predraga Vučurovića, Predraga Mijuškovića i Nikole Glomazića, zbog krivičnog djela stvaranja kriminalne organizacije i krijumčarenja cigareta u dužem vremeskom periodu, piše Dan.

Tako je advokat Bojan Korać koji zastupa Sašu Pekića tvrdio da optužnica ne ispunjava zakonom propisane uslove i da "ne postoji nijedan dokaz da je Pekić stvorio kriminalnu organizaciju ili učestvovao u švercu cigareta". Korać je naglasio da njegov klijent nikada nije koristio Sky telefon, niti učestvovao u takvim komunikacijama, navodi Dan.

Njegov kolega, advokat Marko Radović, dodao je da je Pekić "u pritvoru bez jasnih dokaza", tvrdeći da tužilaštvo "pretpostavlja" da je nadimak "Šef" iz poruka zapravo njegov branjenik, iako se njegovo prezime nigdje ne pominje.

Slične argumente iznijeli su i ostali branioci. Advokat Danilo Mićović, koji zastupa više optuženih, kazao je da se Sky komunikacije ne mogu koristiti kao dokaz, jer nisu pribavljene na zakonit način i jer Crna Gora "ne može automatski primjenjivati pravila Eurojusta ili Europola".Sličnih stavova bili su i advokati Dragan Mitrić, Andrijana Razić i Ivan Šljukić.

Sud je odbacio prigovore odbrane i ocijenio da je postupanje francuskih vlasti u prikupljanju Sky komunikacija bilo u skladu sa međunarodnim propisima i Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći.

U ovom slučaju "miješanje države u privatnost je bilo opravdano, jer je služilo legitimnom cilju – sprečavanju kriminaliteta", piše u obrazloženju sudske odluke, piše Dan.

Osim toga sud zaključuje da se u ovom slučaju ne radi o masovnom nadzoru komunikacija, već o ciljanim mjerama koje su se odnosile na "ograničen broj osoba – pripadnika kriminalnih organizacija".

"Sky ECC predstavlja sredstvo tajne, kriptovane komunikacije koje su koristili pripadnici organizovanog kriminala sa namjerom da sakriju tragove najtežih krivičnih djela", navedeno je u odluci, prenosi Dan.

U ovoj fazi postupka, ističu u rješenju,sud ne cijeni dokaznu snagu svakog dokaza pojedinačno, već samo postojanje osnovane sumnje da su okrivljeni učinili krivično djelo tako da ocjena (ne)dovoljnosti Sky komunikacija i njihova vjerodostojnost biće predmet glavnog pretresa, gdje će se dokazi kontradiktorno izvesti i sučeliti",piše u obrazloženju.

Sud se u obrazloženju pozvao i na praksu Evropskog suda za ljudska prava, navodeći da "pravo na privatnost nije apsolutno", te da se ne može protezati na komunikacije koje služe za planiranje i izvršenje najtežih krivičnih djela.

"Zaštita prava na privatnost ne može obuhvatati komunikaciju čiji je cilj izvršenje krivičnih djela kao što su organizovani kriminal i šverc", navodi se u odluci suda, prenosi Dan.

Iz dokaza prikupljenih u izviđaju i istrazi proizilazi da su okrivljeni u periodu od kraja 2019. do marta 2021. godine izvršili krijumčarenje najmanje 22.539 paketa neocarinjenih cigareta različitih marki pa su tako nanijeli štetu budžetu Crne Gore u iznosu od najmanje 17.551.143,00 eura, po osnovu neplaćenih poreza, carina i ostalih dažbina.