Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Biznismen Saša Pekić, koji je, kako tvrde iz Specijalnog državnog tužilaštva, formirao kriminalnu grupu koja se bavila švercom cigareta, nije koristio nekad kriptovanu skaj aplikaciju.

Ipak, kao glavni u poslu šverca okarakterisan je na osnovu poruka koje su slali njegovi navodni saučesnici, a koje je crnogorskim istražiteljima dostavio Europol. U tim porukama Pekić je oslovljavan nadimkom. Takođe, u tužilačkim spisima, među dokazima, našle su se i poruke koje su optuženi za učestvovanje u krijumčarenju razmjenjivali, a u kojima su tekstovi iz medija prosleđivani Pekiću, piše Dan.

Viši sud u Podgorici nedavno je potvrdio optužnicu protiv Pekića, kojom su obuhvaćeni i Srđan Jokić, Goran Janketić, Dragan Backović, Predrag Vučurović, Predrag Mijušković, Nikola Glomazić i Mirko i Petar Cicmil. Iz SDT-a su ranije saopštili da se optužnica odnosi na djelovanje kriminalne organizacije koju je formirao Pekić, a čiji članovi su postali okrivljeni Jokić, Janketić i Backović i druga nepoznata lica, i na djelovanje kriminalne organizacije koju su formirala okrivljena braća Cicmil i Backović, a čiji članovi su postali Vučurović, Mijušković, Glomazić i druga nepoznata lica.

Govoreći o Pekiću, njegovi navodni saučesnici nazivali su ga i "glavni šef". Osumnjičeni su preko tada zaštićene aplikacije govorili kuda se kreće "glavni šef", a SDT je provjerilo da li se ti podaci podudaraju sa prelascima granice koje je ostvario navodni organizator grupe. Ti policijski izvještaji takođe su dio glavnih dokaza protiv Pekića. Tužilaštvo je kao članove kriminalne grupe označilo i trojicu policijskih službenika – Backovića, Vučurovića i Mijuškovića. Prema tvrdnjama tužilaštva, oni su, zloupotrebljavajući službeni položaj, policijske radnje očigledno vršili tako da omoguće kriminalnoj organizaciji čiji su članovi da ostvaruje u kontinuitetu svoj kriminalni plan. Dostavljali su podatke o rasporedu i kretanju policijskih patrola, obezbjeđivali su da policijske patrole omogućavaju krijumčarenje cigareta i obezbjeđuju trasu kojom se vrši njihov prenos, odnosno da ne zaustavljaju vozila kojim se prenos vrši. Backović se teretio i da je prenosio novac dobijen prodajom krijumčarenih cigareta.

Kako piše u tužilačkim spisima, postoji sumnja da su okrivljeni policajci Vučurović i Mijušković za izvršenje svojih zadataka dobijali određeni iznos novca od kriminalne organizacije (500 eura nedjeljno), a da je na isti način kriminalna organizacija nagrađivala i izvršenje zadataka od strane njihovog kolege Backovića, s tim što je iznos njegove nagrade iznosio osam eura po paketu krijumčarenih neocarinjenih cigareta. To je utvrđeno na osnovu komunikacija Mirka Cicmila i Backovića iz kojih proizilazi da je Cicmil početkom svakog mjeseca za prethodni mjesec okrivljenom Backoviću slao fotografije na kojima su se nalazili obračuni, odnosno iznos njegove mjesečne nagrade, i to tako što bi se ukupan broj paketa cigareta prokrijumčarenih tokom tog mjeseca pomnožio sa osam i tako se dolazilo do iznosa mjesečne naknade, koja je očigledno iznosila preko 3.000 eura svakog mjeseca, prenosi Dan.

Među dokazima se našao i članak s jednog portala pod naslovom "Medojević objavio fotografiju: Treba li još dokaza da su Perović i Božović agenti ANB-a?", koji je objavljen 20. decembra 2020. godine. Tu je navedena objava lidera PzP- a Nebojše Medojevića sa fotografijom.

Objavu sa fotografijom sa jednog privatnog skupa naslovio je "Samo za botove Vlada Božovića i Gojka Perovića i NVO Ne damo UDBU".

"Gojko Perović je agent ANB-a, kao i Vlado Božović. Prijatelj (premijera) Zdravka Krivokapića Saša Pekić je najveći švercer cigareta koji radi za klan iz Granda i paravan je firma ANB-a. Bunt uređuje sin Gojka Perovića. NVO "Ne damo svetinje" osnovao je Vlado Božović po nalogu ANB-a " napisao je Medojević u toj objavi.

SDT tvrdi da je Pekić 2019. organizovao kriminalnu grupu koja je imala namjeru da švercuje cigarete. Da je to bila namjera grupe tužilac dokazuje porukama koje je jedan od okrivljenih slao navodnom šefu druge grupe Petru Cicmilu. Taj okrivljeni se tereti da je u kontinuitetu slao fotografije spiskova na kojima je ispisana određena količina i određene marke cigareta, i ime Cicmila, uz poruke: "spakovano", "ovo je spakovano", "spakovan", "spreman", "nova tura" i dr. Kriminalne grupe Pekovića i Cicmila, kako tvrde iz SDT-a, prokrijumčarile su najmanje 22.539 paketa cigareta različitih marki iz luke Bar u Bosnu i Hercegovinu. Iznos neplaćenih poreza, carina i ostalih dažbina, imajući u vidu ovu količinu, iznosi najmanje 17.551.143 eura, što proizilazi po utvrđenju prvostepenog suda i iz nalaza sudskog vještaka finansijske struke od maja ove godine.