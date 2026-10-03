Trideset petogodišnji Mojkovčanin osuđen je na jedinstvenu kaznu od godinu i pet mjeseci zatvora zbog silovanja emotivne partnerke, nasilja u porodici i protivpravnog lišenja slobode.

Izvor: Uprava policije

Presudu je juče izrekao sudija Višeg suda u Podgorici Dragan Babović, koji je optuženom za silovanje izrekao kaznu od godine zatvora, četiri mjeseca za nasilje u porodici i tri mjeseca zbog protivpravnog lišenja slobode.

Nakon toga, sud mu je izrekao jedinstvenu kaznu od godinu i pet mjeseci zatvora.

Prema navodima presude, optuženi je krivična djela počinio prema emotivnoj partnerki u novembru 2024. godine na području Mojkovca.

Prilikom odmjeravanja kazne, sud je, pored ostalog, cijenio činjenicu da se oštećena nije pridružila krivičnom gonjenju optuženog.