Slobodna Crna Gora obavjestila je javnost da je Prva banka podnijela tužbu protiv predsjednika stranke Vladislava Dajkovića kojom se pred Osnovnim sudom u Podgorici zahtijeva isplata od 7.000 eura zbog navodne povrede časti, ugleda i prava ličnosti.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

“Šest godina nakon tridesetog avgusta i takozvane „smjene režima“, crnogorsko društvo našlo se u duboko paradoksalnoj i poražavajućoj situaciji. Umjesto da promjena političke vlasti donese dugo najavljivano suočavanje sa pravdom, glavni akteri višedecenijske pohare državnih resursa ostali su netaknuti, zaštićeni nevidljivim zidovima sistema koji je odbio da se suštinski reformiše. Ono što ovu situaciju čini posebno sramnom jeste svojevrsna kontraofanziva te iste otuđene „elite“. Koristeći svoju netaknutu finansijsku moć i iskorišćavajući tromost pravosudnih institucija, oni danas pokreću serije tužbi protiv svih ljudi koji su spremni da o tome i dalje govore javno i bez straha. Stvoren je apsurdni društveni ambijent u kojem se oni koji otvoreno ukazuju na korupciju i nedjela kriminalizuju i finansijski iscrpljuju, dok oni koji su oštetili državu nastavljaju da sa pozicije moći diktiraju pravila igre”, ističe Slobodna Crna Gora, javlja CdM.

Navode da je povod za tužbu gostovanje Vladislava Dajkovića u emisiji „Fakti“ na TV Adria.

“Tamo je izgovorio ono što smatra suštinskom istinom: pitao je kako je moguće da su se godinama plate svih državnih preduzeća preusmjeravale preko privatne banke u vlasništvu brata Mila Đukanovića i otvoreno poručio da to nije bila nacionalna banka, već privatna banka Aca Đukanovića. Kada je u debati pokušano osporavanje te činjenice, Dajković je direktno upitao: „Nego ko je vlasnik Prve banke, moja baba Darinka?“, ističe Slobodna Crna Gora.

U tužbi Prva banka tvrdi da su joj povrijeđeni poslovni ugled i kredibilitet.

“Smatramo da je u današnjoj Crnoj Gori paradoksalno da se ugled osporava onima koji ukazuju na pitanja od javnog interesa, dok se istovremeno ne odgovara na brojna pitanja o poslovanju i odnosu privatnih interesa i državnih resursa. Posebno je pitanje šta je sa 30.000 kvadratnih metara, odnosno više desetina ili stotina stanova o kojima je Dajković govorio, dok se javnosti, kako smatramo, ne nude potpuni odgovori na pitanja o finansijskim tokovima i poslovnim odnosima koji su od javnog interesa”, dodaje Slobodna Crna Gora, prenosi CdM.

Advokatski tim tužioca poziva se na članove Zakona o obligacionim odnosima i praksu u Strazburu

“Smatramo da je od posebnog značaja praksa Evropskog suda za ljudska prava koja se odnosi na slobodu izražavanja, javnu kritiku i pitanja od javnog interesa. Politički govor o pitanjima od najvišeg javnog interesa — a način upravljanja narodnim novcem svakako jeste jedno od njih — mora biti predmet posebne zaštite slobode izražavanja”, navodi Slobodna Crna Gora.

Poručuju rukovodstvu Prve banke, Acu Đukanoviću i svima koji podržavaju ovu tužbu: bilo kakvi sudski pritisci neće zaustaviti Vladislava Dajkovića i Slobodnu Crnu Goru.

“Predstojeći sudski postupak iskoristićemo kao javnu govornicu sa koje ćemo pred čitavom javnošću detaljno govoriti o privilegijama i finansijskim tokovima za koje smatramo da zaslužuju posebnu pažnju javnosti”, zaključuje Slobodna Crna Gora.