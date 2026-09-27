Rijeka i Union Berlin odigrali su oproštajni meč Damira Kreilača, a umesto slavlja dobili smo šestoro povrijeđenih.

Izvor: Matthias Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Umjesto proslave i fešte vidjeli smo incidente u Rijeci. Na Kantridi je odigran oproštajni meč za veterana Damira Kreilača koji je na kraju prošle sezone završio karijeru. Sastali su se njegovi klubovi Rijeka i Union Berlin, a na kraju je šest osoba povrijeđeno i završnilo je u KBC Rijeka.

Iz policijske uprave je navedeno da je nepoznata osoba nekoliko minuta nakon završetka susreta na tribini aktivirala topovski udar nakon kraja meča i tu se desio incident. Na meču je bilo 7.872 navijača, od čega njih 800 iz Berlina.

Šta kaže policija?

"Susret je službeno završen u 21:02 sati. Nedugo potom, u 21:08 sati, na tribini D došlo je do teškog incidenta kada je za sada nepoznati počinitelj aktivirao topovski udar. Usled eksplozije lakše je povrijeđeno šest osoba, od kojih je troje na ljekarskoj obradi u KBC Rijeka. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja", navodi se u policijskom saopštenju.

Moglo je biti i gore, pošto je policija objavila da je "Armada" zapalila 64 bakljem uz 28 aktiviranih topovskih udara i još 117 "bljeskalica".Navijači Union Berlina zapalili su 30 baklji. Uz to je još baklji zapljenjeno prije, tokom i nakon meča.

Ko je Damir Kreilač?

Vidi opis Šest navijača završilo u bolnici: Haos u Rijeci na oproštajnom meču legende, reagovala i policija Union Berlin stadion Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 1 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 2 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 3 / 63 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 4 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 5 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 6 / 63 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 7 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 8 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 9 / 63 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 10 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 11 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 12 / 63 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 13 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 14 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 15 / 63 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 16 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 17 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 18 / 63 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 19 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 20 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 21 / 63 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 22 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 23 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 24 / 63 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 25 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 26 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 27 / 63 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 28 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 29 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 30 / 63 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 31 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 32 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 33 / 63 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 34 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 35 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 36 / 63 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 37 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 38 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 39 / 63 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 40 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 41 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 42 / 63 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 43 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 44 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 45 / 63 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 46 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 47 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 48 / 63 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 49 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 50 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 51 / 63 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 52 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 53 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 54 / 63 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 55 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 56 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 57 / 63 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 58 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 59 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 60 / 63 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 61 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 62 / 63 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 63 63 / 63 AD

Vezista iz Vukovara ima 37 godina i završio je karijeru nakon što je prošle godine odigrao dva meča za svoju Rijeku u kojoj je ponikao. Naoon početnih šest godina u Rijeci otišao je u Union Berlin 2013. i igrao tamo pet godina u cvajti. Sa 47 golova treći je strelac u istoriji kluba. ZAtim je godinama igrao za Real Solt Lejk u MLS-u, da bi odigrao jednu sezonu u Vankuveru prije povratka. Za mlađe selekcije Hrvatske odigrao je osam mečeva i dao jedan gol.

(MONDO, N.L.)