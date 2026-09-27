Umjesto proslave i fešte vidjeli smo incidente u Rijeci. Na Kantridi je odigran oproštajni meč za veterana Damira Kreilača koji je na kraju prošle sezone završio karijeru. Sastali su se njegovi klubovi Rijeka i Union Berlin, a na kraju je šest osoba povrijeđeno i završnilo je u KBC Rijeka.
Iz policijske uprave je navedeno da je nepoznata osoba nekoliko minuta nakon završetka susreta na tribini aktivirala topovski udar nakon kraja meča i tu se desio incident. Na meču je bilo 7.872 navijača, od čega njih 800 iz Berlina.
Šta kaže policija?
"Susret je službeno završen u 21:02 sati. Nedugo potom, u 21:08 sati, na tribini D došlo je do teškog incidenta kada je za sada nepoznati počinitelj aktivirao topovski udar. Usled eksplozije lakše je povrijeđeno šest osoba, od kojih je troje na ljekarskoj obradi u KBC Rijeka. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja", navodi se u policijskom saopštenju.
Moglo je biti i gore, pošto je policija objavila da je "Armada" zapalila 64 bakljem uz 28 aktiviranih topovskih udara i još 117 "bljeskalica".Navijači Union Berlina zapalili su 30 baklji. Uz to je još baklji zapljenjeno prije, tokom i nakon meča.
Vezista iz Vukovara ima 37 godina i završio je karijeru nakon što je prošle godine odigrao dva meča za svoju Rijeku u kojoj je ponikao. Naoon početnih šest godina u Rijeci otišao je u Union Berlin 2013. i igrao tamo pet godina u cvajti. Sa 47 golova treći je strelac u istoriji kluba. ZAtim je godinama igrao za Real Solt Lejk u MLS-u, da bi odigrao jednu sezonu u Vankuveru prije povratka. Za mlađe selekcije Hrvatske odigrao je osam mečeva i dao jedan gol.