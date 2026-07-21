SDT utvrđuje da li je bilo zloupotrebe službenog položaja kada je pred sam kraj mandata Vlade, dato počasno državljanstvo Crne Gore Naseru Ramaju

Izvor: Vlada Crne Gore

Kako pišu Vijesti, Dritan Abazović je potvrdio da je dao izjavu u svojstvu građanina, Filip Adžić nije odgovarao na poruke redakcije Vijesti.

Dodjeli tog državljanstva prethodilo je pozitivno mišljenje Ministarstva finansija, ali i pozitivna bezbjednosna provjera Agencije za nacionalnu bezbjednost, kao i predlog tadašnjeg premijera da MUP upiše Nasera Ramaja u Registar crnogorskih državljana.

“Zaljubljenik u Crnu Goru”, navode Vijesti.

Kada je u Naser Ramaj, 28. avgusta 2023. godine, dostavio zahtjev da se dobije počasno državljanstvo Crne Gore prema članu 12 Zakona o crnogorskom državljanstvu, između ostalog, napisao je da je “veliki zaljubljenik u Crnu Goru, koju smatra svojom državom”.

Ramaj je poznat kao biznismen koji nije platio Crnoj Gori velike iznose poreza za svoje dvije firme.

I pored toga što se brojni zahtjevi u MUP-u za dobijanje crnogorskih pasoša, zbog stroge procedure i provjere na brojnim stepenicima, godinama ne rješavaju, to nije bio slučaj sa aplikacijom Kosovara, kojem je, kako pišu vijesti, zahtjev riješen za tačno dva mjeseca.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je 27. oktobra 2023. godine donijelo rješenje da se Ramaj upiše u Registar crnogorskih državljana.

Tom odlukom se prvo bavila NVO Centar za građansko obrazovanje (CGO) koja je u novembru te godine javno objavila rješenje MUP-a, kojim je Kosovaru odobren prijem u crnogorsko državljanstvo.

U tom dokumentu, MUP je pojasnio da je iz kabineta tadašnjeg premijera Dritana Abazovića traženo od ministra finansija mišljenje o zahtjevu Ramaja.

Pozitivan odgovor, da je zahtjev opravdan, iz Ministarstva finansija stigao je 2. septembra odnosno pet dana nakon što je Ramaj podnio zahtjev za prijem.

Na osnovu tog mišljenja, Abazović je, 14. septembra, predložio tadašnjem ministru unutrašnjih poslova Filipu Adžiću da se Ramaju dodijeli državljanstvo uz obrazloženje da njegova kompanija gradi višemilionski projekat “Porto Budva”, koji je od višestrukog ekonomskog značaja za državu.

U rješenju je pomenuto i da je Ramaj i veliki dobrotvor, te da učestvuje u brojnim humanitarnim akcijama za djecu i ugrožene porodice u Crnoj Gori, prenose Vijesti.

Samo četiri dana, nakon što je MUP dodijelio pasoš Crne Gore Kosovaru, istekao je tehnički mandat Abazovićeve Vlade.

Krivična prijava

Narednog ljeta, veliki investitor našao se na krivičnoj prijavi Uprave policije, koja je početkom avgusta 2024. godine saopštila da se biznismen sumnjiči da je oštetio državu Crnu Goru za 2,2 miliona eura.

Nekoliko dana nakon pokretanja postupka, Ramaj se javio crnogorskoj policiji, nakon čega je bio uhapšen pa, uz mjere oduzimanja pasoša, pušten da se brani sa slobode u daljem postupku zbog sumnji da je njegova firma “Alart centar Budva - CG”, ali i izvršna direktorica Valentina Grubović (46) oštetila državu za 2,2 miliona eura.

Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru podiglo je optužnicu, a Osnovni sud u Kotoru u aprilu 2025. godine potvrdio taj akt, kojim se Ramaj, Grubović i firma “Alart Centar Budva” optužuju za utaju 2.235.000 eura.

Krivični postupak pred Osnovnim sudom u Kotoru je još u toku, a suđenja su u više navrata odlagana, između ostalog, i zbog čekanja na nalaze vještaka ekonomske struke.

Optužnica tereti Ramaja da je u periodu od 2016. do 2023. godine davao usmene naloge izvršnoj direktorici, da se jedan dio notarskih zapisa o prodaji stambeno-poslovnih jedinica u kompleksu ‘Porto Budva’, ne prikazuje u knjigovodstvu firme ‘Alart Centar Budva – CG’, kao i da se drugi dio prihoda ostvaren prodajom apartmana, a koji su uplaćivani od strane kupaca, takođe ne prikazuje u poslovnoj dokumentaciji.

“... Sve s ciljem djelimičnog ili potpunog izbjegavanja plaćanja poreza, prikrivajući podatke o zakonito stečenim prihodima, radi sticanja protivpravne imovinske koristi, čime je pričinjena materijalna šteta Budžetu Crne Gore u ukupnom iznosu od 2.044.008,64 €”, navodi se u optužnici.

Kompleks “Porto Budva” izgrađen je u Mediteranskoj ulici u Budvi, a hotelsko-apartmansko zdanje prostire se na 45.000 m² i to na prvoj liniji od mora, nedaleko od zidina Starog grada.

U mnoštvu PR tekstova i objava na društvenim mrežama, a tokom kampanje reklamiranja i prodaje apartmana i poslovnih prostora u kompleksu “Porto Budva”, naglašeno je da čak “sedam dama stoji iza tog velikog investicionog projekta”.

“Izvršni direktor partnerske kompanije “Alart Centar” Valentina Grubović je Crnogorka i u timu sa Anom Golubović Ramaj od početka, odlično se dopunjuju, imaju istu viziju i cilj kako projekat Porto Budva treba da se razvija. Valentina je ambiciozna, sigurna u sebe i okrenuta ka rezultatima. Krasi je besprekorna vještina u ophođenju s ljudima”, piše u reklamnoj kampanji projekta.

Tokom provjere aplikacije, crnogorskim vlastima tada je promaklo i da je Naser Ramaj ostavio dug u kosovskom fudbalskom klubu Feronikel iz Glogovca.

Kosovski mediji pisali su da je klub ostao dužan gotovo 700.000 eura, a dio tog iznosa uključivao i dugovanje Poreskoj upravi Kosova.

Slučaj može štetiti i vitalnim interesima Crne Gore

Tačno tri dana nakon što je Osnovni sud u Kotoru potvrdio optužnicu protiv Ramaja, aktuelni premijer Milojko Spajić uputio je ministru unutrašnjih poslova Danilu Šaranoviću zahtjev za hitno pokretanje postupka oduzimanja crnogorskog državljanstva biznismenu s Kosova Naseru Ramaju.

Spajić je tada naveo da je Ramaj stekao crnogorsko državljanstvo na temelju neistinitih podataka i obmanom nadležnih organa u vezi sa svojim poreskim obavezama koje je “svjesno i namjerno nastojao da izbjegne”.

Tada je premijer izrazio “ozbiljne sumnje u vezi sa zakonitošću sticanja počasnog crnogorskog državljanstva od strane Nasera Ramaja”.

“Tražim da se hitno, shodno članu 24 Zakona o crnogorskom državljanstvu, pokrene postupak oduzimanja crnogorskog državljanstva Naseru Ramaju, jer je isto stečeno na temelju neistinitih podataka i obmanom nadležnih organa u vezi sa svojim poreskim obavezama koje je svjesno i namjerno nastojao da izbjegne. Smatram da slučaj Nasera Ramaja može štetiti i vitalnim interesima Crne Gore na više nivoa, naročito ako se potvrdi da je počasno državljanstvo dodijeljeno bez adekvatne provjere ili na osnovu netačnih informacija”, istakao je tada Spajić.

On je tada naveo i da ukoliko se “pokaže da su počasna državljanstva dodjeljivana kao lične usluge ili bez jasnih kriterijuma, to podriva vjeru građana u vladavinu prava i otvara prostor za klijentelizam i političku korupciju”.