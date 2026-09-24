Nezvanično, IT oprema bila je spakovana u više od deset torbi.

Izvor: MONDO

U akciji crnogorskog bezbjednosnog sektora na tivatskom aerodromu uhapšen je 31-godišnji Aleksandar Mihailovič Krugljanski, kod kojeg je policija pronašla i oduzela veću količinu IT opreme, kao i 20.000 eura.

U istoj akciji privedena je i žena, takođe strani državljanin.

Više izvora kazalo je „Vijestima“ da će precizni detalji o vrsti i količini zaplijenjene opreme biti poznati nakon pretresa, koji je u toku.

Prema jednom od izvora, oboje uhapšenih, osim ruskog, posjeduju i izraelski pasoš.

Nezvanično, IT oprema bila je spakovana u više od deset torbi.

„Vijesti“ će o detaljima slučaja izvijestiti nakon što nadležni završe pretres i saopšte više informacija.