Osim Ramaja, optužnicom su obuhvaćeni Valentina Grubović i privredno društvo DOO Alter Centar Budva-CG.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Pred Osnovnim sudom u Kotoru danas nije održano iznošenje završnih riječi u postupku koji se vodi protiv Nasera Ramaja i drugih zbog optužbi za utaju poreza i doprinosa, kojom je, prema navodima optužnice, budžet Crne Gore oštećen za više od dva miliona eura, prenosi Dan.

Osim Ramaja, optužnicom su obuhvaćeni Valentina Grubović i privredno društvo DOO Alter Centar Budva-CG.

Iz Sudske uprave Osnovnog suda u Kotoru za portal Dan saopšteno je da je dokazni postupak okončan, ali da je ročište za završne riječi odloženo.

„Obavještavamo Vas da je završen dokazni postupak, a završne riječi na zahtjev branioca odložene su za 07.08.2026. godine u 9.00 časova“, odgovorili su iz Sudske uprave Osnovnog suda u Kotoru.

Kako navode iz Suda, do sada su na sve upite portala Dan u vezi sa ovim predmetom odgovarali blagovremeno i u najkraćem roku, piše Dan.

Podsjećamo, Osnovni sud u Kotoru ranije je potvrdio optužnicu kojom se pravnom i odgovornim licima na teret stavlja krivično djelo utaja poreza i doprinosa u ukupnom iznosu od 2.235.000 eura.

„Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru podiglo je optužnicu protiv jednog pravnog lica (doo 'A.C.B.-CG') iz Budve i dva odgovorna lica (V.G. i N.R.) zbog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa u ukupnom iznosu od 2.235.000 eura. Optužnica je potvrđena od strane Osnovnog suda u Kotoru“, saopšteno je ranije iz tužilaštva.

Prethodno je Uprava policije saopštila da je Naser Ramaj uhapšen u Ulcinju u nastavku aktivnosti koje su službenici Sektora za borbu protiv kriminala, u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru, sproveli nakon hapšenja direktorice privrednog društva V.G, prenosi Dan.

„U nastavku aktivnosti koju su službenici Sektora za borbu protiv kriminala, Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenja finansijskih istraga realizovali 1. avgusta 2024. godine, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru, danas je u Ulcinju lišen slobode N.R., nakon što je stupio u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj. Protiv njega je prethodno podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je kao jedan od vlasnika privrednog društva d.o.o. 'Alter Centar Budva – CG' počinio krivično djelo utaja poreza i doprinosa, čime je Budžetu Crne Gore pričinjena materijalna šteta u iznosu od 2.044.008,64 eura“, naveli su ranije iz Uprave policije.