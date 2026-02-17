Dječak (3) brutalno je ubijen u jednom selu u rumunskoj Tulči, a za zločin se sumnjiči njegov očuh (25).

Izvor: YouTube/screenshot/B1

Dječaka je, prema navodima, očuh tukao od smrti, nakon što se posvađao sa svojom partnerkom, dječakovom majkom, koja čeka drugo dijete.

Žena je zadržana zbog saučesništva u ubistvu, jer nije ni prstom mrdnula da odbrani svoje dijete. Štaviše, smrt sina skrivala je dva dana, sve dok komšije nisu pozvale policiju.

Istraga u Rumuniji je otkrila scenario koji je teško zamisliti. U četvrtak uveče, vidno pijan, osumnjičeni je počeo da se svađa sa svojom partnerkom, majkom dječaka. Uplašen raspravom odraslih, dječak je počeo da plače, a 25-godišnjak je pokušao da ga ućutka. Navodno ga je više puta udario, uključujući i đubrovnikom i metlom. Na kraju je, navodno, pokušao da mu potopi glavu pod vodu.

Trogodišnje dijete je potom tukao sve dok mališan nije prestao da diše. Dva dana su boravili sa tijelom preminulog mališana, sve dok komšije nisu pozvale policiju. Ako budu proglašeni krivim, oboje rizikuju kaznu do 25 godina zatvora.

Otac osumnjičenog za ubistvo bio je prvi koji je shvatio šta se dogodilo.

"Ujutru kada sam ušao, našao sam dijete mrtvo", rekao je otac osumnjičenog.

Zločin je ostao skriven još jedan dan, dok komšije nisu pozvale policiju. Muškarac je zadržan 24 sata zbog teškog ubistva. Majka djeteta takođe je zadržana, zbog saučesništva. Danas bi sudije trebalo da odluče da li će im odrediti pritvor.

Majka ubijenog djeteta je trudna. Komšije kažu da su se u kući, koju su njih troje dobili od drugih mještana jer nisu imali gdje da žive, svađe stalno ponavljale.

(Telegraf)