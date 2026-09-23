U tužbi banke, koju potpisuje advokatica Ana Đukanović, tvrdi se i da je nakon tog događaja uslijedio odliv od gotovo 8,5 miliona eura depozita.

Izvor: Youtube/Pobjeda/Screenshot

Prva banka Crne Gore tužila je državu i traži ukupno šest miliona eura odštete zbog policijske akcije u Ulici Vuka Karadžića u Podgorici 27. februara ove godine, tvrdeći da su joj službenici Uprave policije bez pravnog osnova blokirali filijalu, onemogućili rad, uznemirili zaposlene i klijente i teško narušili poslovni ugled, pišu današnje Vijesti.

U tužbi banke, koju potpisuje advokatica Ana Đukanović, tvrdi se i da je nakon tog događaja uslijedio odliv od gotovo 8,5 miliona eura depozita. Đukanović u tužbi to dovodi u direktnu vezu sa policijskom akcijom i medijskim izvještavanjem o tome.

Policija je 27. februara pretresala stan u Ulici Vuka Karadžića u Podgorici, u vlasništvu biznismena Aca Đukanovića. U istoj zgradi je i filijala Prve banke, čiji je Đukanović većinski vlasnik.

Aco Đukanović uhapšen je 28. februara nakon pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci, zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija. Tada mu je određen pritvor zbog opasnosti od bjekstva, ali je nikšićki Osnovni sud prihvatio jemstvo koje su ponudili Đukanovićevi branioci – milion eura u gotovini, uz upis hipoteke na nepokretnostima vrijednim više od četiri miliona eura, kao i mjere nadzora – zabranu napuštanja stana uz elektronski nadzor i privremeno oduzimanje putne isprave.

U tužbi, u koju Vijesti imaju uvid, podsjeća se da je poslovnica bila blokirana 27. februara od 13.24 do 14.29 časova, “uz prisustvo naoružanih pripadnika policije sa dugim cijevima”.

Prva banka tužbom od države traži naknadu materijalne štete i to u iznosu od pet miliona eura, dok dodatni milion eura traži kao naknadu nematerijalne štete – zbog povrede ugleda i reputacije.