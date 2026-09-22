Umro glumac i reditelj (65): Iza sebe ostavio predstave koje su se godinama igrale pred publikom

Sahrana Dragana Ostojića biće održana u četvrtak u 14 časova na Centralnom groblju u Kikindi.

Izvor: KURIR/S.U.

Dragan Ostojić, glumac i reditelj, preminuo je jutros u 65. godini, u Opštoj bolnici u Kikindi. Njegov životni i umjetnički put gotovo je u potpunosti bio vezan za pozorište. Na sceni je ostavio veliki broj uloga, dok je kao reditelj iza sebe ostavio predstave koje su godinama igrane pred kikindskom i publikom širom regiona.

Izvor: KURIR/S.U.

Posebno poglavlje njegovog stvaralaštva predstavlja "Nastojnik", predstava koju je Ostojić režirao, ali u kojoj je istovremeno bio i jedan od glumaca. Sa Branislavom Kneževićem i Slavoljubom Matićem ovu predstavu igrao je punih 38 godina.

Upravo je Knežević bio jedan od ljudi koji su Ostojića najbolje poznavali, kako privatno tako i profesionalno. Njihovo prijateljstvo počelo je još tokom školovanja, a ubrzo ih je spojila i zajednička ljubav prema pozorištu:

"Zajedno smo išli u srednju školu, on iz Novih Kozaraca, ja iz Banatskog Velikog Sela. Zaljubili smo se u glumu i pozorište i nekako u isto vrijeme postali članovi naše teatarske kuće", rekao je Knežević. Vest o Ostojićevoj smrti upravo je on potvrdio, navodeći da je njegov prijatelj duže vreme imao zdravstvene probleme:

"Dugo je bolovao od srca. U subotu je primljen u kikindsku bolnicu, a jutros je, nažalost, preminuo. Samo pre dva mjeseca otišao je u penziju. Primio je prvu penziju i napustio nas" kazao je Branislav.

Ostojić je za svoj glumački rad dobio brojna priznanja. Među njima su nagrada za najbolju mušku ulogu na Joakim Inter-festu, "Nikola Milić" za najbolju epizodnu ulogu na "Danima komedije" u Jagodini, kao i više nagrada osvojenih na festivalima amaterskih pozorišta. Ipak, njegov doprinos kikindskom teatru nije se završavao pred glumačkim svetlima. Kao reditelj potpisao je veliki broj predstava i u drugim pozorištima, a posljednja koju je režirao u svojoj matičnoj kući bilo je "Ljubavno pismo".

Izvor: KURIR/S.U.

Sahrana Dragana Ostojića biće održana u četvrtak u 14 časova na Centralnom groblju u Kikindi, a prije toga komemorativni skup.

(Kurir/MONDO)