Poznati pjevač ponovo završio u bolnici: Prije tri nedelje mu pozlilo na bini, sad hitno operisan

Lajonel Riči je, prema riječima njegovog predstavnika, podvrgnut rutinskom zahvatu zbog atrijalne fibrilacije. Ovo je već treći put u poslednjih nekoliko mjeseci da je hospitalizovan.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Muzička legenda Lajonel Riči ponovo je završio u bolnici nakon što je doživio novi srčani problem, samo tri nedelje pošto mu je pozlilo na bini tokom koncerta.

Sedamdesetsedmogodišnji pjevač trenutno se oporavlja nakon liječenja zbog atrijalne fibrilacije (AFib), poremećaja srčanog ritma koji izaziva nepravilan rad srca.

Ljekari obavili zahvat, pjevač se oporavlja

Riči je, prema riječima njegovog predstavnika, podvrgnut rutinskom zahvatu zbog atrijalne fibrilacije.

"Ljekar je rekao da je sve prošlo savršeno. Lionel se osjeća odlično, ali će uzeti kratku pauzu i uskoro će se vratiti na scenu", saopštio je njegov predstavnik za Daily Mail.

Zbog zdravstvenih problema bio je primoran da otkaže naredna tri koncerta na zajedničkoj turneji "Sing a Song All Night Long" sa bendom Earth, Wind & Fire.

Otkazani su nastupi zakazani za ovu subotu u San Francisku, zatim 30. septembra u Čikagu i 2. oktobra u Kolumbusu u Ohaju.

Treći odlazak u bolnicu za nekoliko mjeseci.

Ovo je već treći put u poslednjih nekoliko mjeseci da je autor hita "All Night Long" hospitalizovan.

Krajem avgusta, tačnije 30. avgusta, javio se u bolnicu u Sent Luisu nakon koncerta, gdje je proveo nekoliko dana na intenzivnoj nezi dok su ljekari obavljali pretrage zbog srčanih tegoba. Iz bolnice je otpušten posle tri dana.







(Kurir, MONDO)