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"Postao je mala seoska varalica": Muzičar brutalno izvrijeđao Bregovića, ovo mu nikada neće oprostiti (Foto)

"Postao je mala seoska varalica": Muzičar brutalno izvrijeđao Bregovića, ovo mu nikada neće oprostiti (Foto)

Autor Jovana Milićević
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Milić Vukašinović nedavno je govorio o odnosu sa Goranom Bregovićem, a sada je ponovo pecnuo kolegu.

Muzičar brutalno izvrijeđao Bregovića Izvor: Youtube printscreen/FACE HD TV

Muzičar Milić Vukašinović ponovo je dospio u žižu javnosti nakon objave na društvenim mrežama, ovog puta zbog komentara upućenog Goranu Bregoviću.

Naime, on je objavio staru fotografiju iz perioda njihove saradnje, uz koju je ostavio veoma oštru poruku. Prisjetevši se prošlih vremena, istakao je da je, kako tvrdi, Goranu Bregoviću nekada kvalitet muzike i dobrobit članova benda bila na prvom mjestu. Ipak, njegov osvrt ubrzo je prerastao u otvorenu prozivku.

"Ono kad je Bregoviću prioritet bio kvalitet svirke i dobrobit članova grupe, prije nego što je postao mala seoska varalica, kad je svoj Orkestar za svadbe i sahrane najavljivao kao grupu Bijelo Dugme", napisao je Vukašinović uz fotografiju.

Podsjetimo, Milić Vukašinović je nedavno govorio o odnosu sa Bregovićem.

Povod za njegov komentar bile su spekulacije da je za angažovanje novog pjevača Bijelog dugmeta navodno izdvojeno čak 250.000 eura. Vukašinović je ove navode odmah odbacio i poručio da u takvu priču ne vjeruje.

"Prvo, 250.000 eura da Bregović da nekom pjevaču je nemoguće. Po tome se odmah vidi da je laž. Taj ne plati ni kafu, a kamoli 250.000 eura", izjavio je Milić.

Muzičar je potom bez ustezanja govorio i o Bregovićevom odnosu prema novcu, navodeći da njegov nekadašnji kolega voli da zarađuje i gomila bogatstvo, ali ne i da ga troši.

"Jer ako počne da se smanjuje, ima osjećaj kao da mu bubrege vade naživo."

Vukašinović je istakao i da ne bi nastupio sa njim čak i kada bi mu bio ponuđen pomenuti iznos, naglašavajući da se Bregović, kako kaže, "pokazao kao miš", te da više nema želju ni da se susretnu.

Tagovi

milić vukašinović goran bregović

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