Goran Maksimović izgubio je život u nesreći, a poslednji snimak potresao je njegove prijatelje.
Pjevač Goran Maksimović (26) poginuo je rano jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći u mjestu Slatina kod Šapca, samo nekoliko sati nakon što je vrijeme provodio na Šabačkom vašaru.
Posljednji snimak nastradalog pjevača (26) potresao javnost: Žena zabilježila trenutak dva sata prije smrti (Video)
Posebno potresan detalj jeste snimak nastao svega dva sata prije tragedije, na kojem se vidi nasmijan i raspoložen u društvu kolega.
Na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama vidi se Goran kako se veseli pod šatorom dok njegov kolega pjeva. Njegova supruga je snimila atmosferu i nastup, a u jednom trenutku se vidi i pjevač, koji se provodio.
Upravo taj snimak sada je posebno potresao njegove prijatelje i poznanike, jer predstavlja jedan od poslednjih zabilježenih trenutaka mladog pjevača. Nedugo nakon toga, automobil u kojem su se nalazili pjevač, njegova supruga i još troje ljudi sletio je sa puta u mjestu Slatina kod Šapca.
Posljednji snimak nastradalog pjevača (26) potresao javnost: Žena zabilježila trenutak dva sata prije smrti (Video)
Goran Maksimović je u nesreći izgubio život, dok su njegova supruga i još troje saputnika povrijeđeni i prevezeni u bolnicu.
(Kurir/MONDO)