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Posljednji snimak nastradalog pjevača (26) potresao javnost: Žena zabilježila trenutak dva sata prije smrti (Video)

Posljednji snimak nastradalog pjevača (26) potresao javnost: Žena zabilježila trenutak dva sata prije smrti (Video)

Autor Jovana Milićević
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Goran Maksimović izgubio je život u nesreći, a poslednji snimak potresao je njegove prijatelje.

Goran Maksimović izgubio je život u nesreći Izvor: Instagram/printscreen

Pjevač Goran Maksimović (26) poginuo je rano jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći u mjestu Slatina kod Šapca, samo nekoliko sati nakon što je vrijeme provodio na Šabačkom vašaru.

Posebno potresan detalj jeste snimak nastao svega dva sata prije tragedije, na kojem se vidi nasmijan i raspoložen u društvu kolega.

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Poslednji snimak pevača Gorana Maksimovića
Izvor: Instagram/sladjaa_maksimovic
Izvor: Instagram/sladjaa_maksimovic

Na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama vidi se Goran kako se veseli pod šatorom dok njegov kolega pjeva. Njegova supruga je snimila atmosferu i nastup, a u jednom trenutku se vidi i pjevač, koji se provodio.

Upravo taj snimak sada je posebno potresao njegove prijatelje i poznanike, jer predstavlja jedan od poslednjih zabilježenih trenutaka mladog pjevača. Nedugo nakon toga, automobil u kojem su se nalazili pjevač, njegova supruga i još troje ljudi sletio je sa puta u mjestu Slatina kod Šapca.

Goran Maksimović je u nesreći izgubio život, dok su njegova supruga i još troje saputnika povrijeđeni i prevezeni u bolnicu.

(Kurir/MONDO)

Tagovi

Goran Maksimović nesreća šabački vašar

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