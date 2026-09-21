A. B., osumnjičenom da je nožem ubio majku Ljiljanu B. u Novom Sadu, određen je pritvor do 30 dana, a za teško ubistvo preti mu doživotni zatvor.

Izvor: Rina/DRUŠTVENE MREŽE

Osumnjičenom A. B., koji se sumnjiči da je u Novom Sadu ubio svoju majku Ljiljanu B. (57), određen je pritvor do 30 dana, potvrđeno je za Kurir iz Višeg suda u Novom Sadu. Kako su naveli iz suda, pritvor je određen nakon saslušanja osumnjičenog.

"Nakon saslušanja, rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu prema osumnjičenom A. B., zbog krivičnog dela teško ubistvo, određen je pritvor do 30 dana. Pritvor je određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi mogao ponoviti krivično delo. Takođe, pritvor je određen zbog uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka", potvrđeno je iz Višeg suda u Novom Sadu. Za krivično delo teško ubistvo zaprećena je kazna doživotnog zatvora.

Vidi opis "Po cio dan je igrao nasilne igrice": Sinu osumnjičenom da je ubio majku u Novom Sadu prijeti doživotna robija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Rina Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Rina Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Rina Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Rina Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Rina Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Rina Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Rina Br. slika: 7 7 / 7

Iz suda dodaju da je protiv ovog rešenja dozvoljena žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Novom Sadu.

Podsetimo, nesrećna Ljiljana ubijena je 19. septembra oko četiri sata ujutru u svom stanu u novosadskom naselju Grbavica. Prema izjavama komšija, prethodno se oko tri sata čula žestoka svađa između nje i njenog sina, nakon čega su stanari zgrade pozvali policiju.

Kada su policajci stigli na adresu, Ljiljana je već bila usmrćena nožem. Prema ranijim informacijama, njen sin je policajcima navodno odmah priznao zločin, nakon čega je priveden.

Kako se saznaje, Ljiljana je u tom stanu dugi niz godina živela sa suprugom i sinom.

"To je jedna divna porodica, jako ih dobro poznajem. Nikada do sad nije bilo nasilnih scena kod njih, niti drugih problema, zato me je ovo sada potpuno zateklo i zaprepastilo. Ne mogu da verujem da bi iko digao ruku na našu divnu Ljilju, pogotovo njen sin. Ja nisam čula tu buku sinoć jer sam nekoliko spratova iznad njih i spavala sam", rekla je jedna komšinica za Kurir.

Ona je navela i da pretpostavlja da Ljiljanin suprug u trenutku zločina nije bio u stanu.

"On da je bio kod kuće sigurno bi je odbranio i spasao. Izgleda da je bio odsutan zbog posla, jer često ide u nadnicu. O njihovom sinu ne znam puno. Kad god sam Ljilju pitala kako je on, žalila bi se kako po ceo dan sedi u kući i igra igrice, i da je uvek nervozan, kao i da su te igrice uvek nasilne, sa nekim pucnjavama i klanjima ljudi. Možda je sinoć to igrao celu noć i njoj je bilo bučno, pa je tako došlo do svađe. Jadna naša Ljilja, da joj sin tako presudi. Tako je bila dobra i mila žena, uvek nasmejana", ispričala je prijateljica ubijene žene.

A. B. je navodno policajcima rekao da je ubio majku čim su došli na adresu po prijavi komšiluka zbog buke koja je dopirala iz njihovog stana. Policija je obavila uviđaj, a osumnjičenom su odmah stavljene lisice na ruke.

(Kurir/Mondo)