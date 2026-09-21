Unija poslodava Crne Gore saopštila je da neće potpisati Opšti kolektivni ugovor (OKU) dok u potpunosti ne sagledaju svi aspekti najavljene izmjene seta zakona iz programa nazvanog "Euro model".

Izvor: UPCG

"Nakon najave Vladinog Euro modela i izmjena koje bi trebalo da omoguće novi obračun zarada od januara 2027. godine, UPCG smatra da je prije nastavka razgovora o OKU potrebno sagledati predložena zakonska rješenja i njihov uticaj na privredu i sistem zarada. UPCG je prethodno ukazala da poslodavci nijesu bili konsultovani prilikom pripreme najavljenih mjera, zbog čega smatra da je potrebno prvo razjasniti njihov sadržaj i efekte, a potom nastaviti socijalni dijalog o novom Opštem kolektivnom ugovoru", saopšteno je iz ove organizacije.

Unija poslodavaca najavila je organizovanje proširene sjednice svog Upravnog odbora povodom Vladinog najavljenog "Euro modela", kojim je najavljeno povećanje minimalnih zarada.

"Sjednica 23. septembra će biti prilika da predstavnici privrede, u razgovoru sa predsjednikom Vlade Crne Gore Milojko Spajić, dobiju više informacija o najavljenom modelu i otvoreno razgovaraju o njegovim mogućim efektima na poslovanje i privredu u cjelini", saopšteno je.