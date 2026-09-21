Uz ovih 5 pesama se na Šabačkom vašaru pravi lom: Novčanice lete, penje se na stolove, a ispod šatora grmi

Ako postoji pet pesama koje na ovom mestu prave apsolutni lom i pokreću lavinu novčanica, to su ovih 5!

Izvor: Youtube printscreen / Balkanska veselja

Kad se u septembru, oko Male Gospojine, reka ljudi slije na Šabački vašar, geografija i pravila modernog sveta prestaju da važe. Šabački vašar nije samo manifestacija, to je nekrunisana prestonica narodnog veselja, Balkan u malom i neslužbeno svetsko prvenstvo u lepljenju novčanica na čelo, harmoniku i mikrofon.

Pod gigantskim šatrama, gde miris pečenja, piva i prašine stvara specifičnu atmosferu, gosti ne dolaze samo da slušaju muziku – dolaze da učestvuju u njoj. Atmosfera se usija, novčanici se prazne u sekundi, a pevači daju i poslednji atom snage.

Ako postoji pet pesama koje na ovom mestu prave apsolutni lom i pokreću lavinu novčanica, to su sledeće:

1. Ljuba Aličić – "Ciganin sam, al' najlepši" i "U Šapcu kraj Save"

Kada Ljuba Aličić, apsolutna legenda folk scene i čovek koji peva na domaćem terenu stane pred šatorsku publiku, nastaje kolektivni trans. Čim uzme mikrofon i pogodi prve taktove pesme "Ciganin sam, al' najlepši", nastaje trka ko će pre stići do berača bakšiša.

Pesma pogodi u srce i boeme i one koji su svratili "samo na jedno pivo". Novčanice od sto i petsto evra lete po bini, lepe se Ljubi na čelo, a harmonikaši jedva uspevaju da drže instrumente od količine papira zabijenog među dirke.

2. Era Ojdanić – "Pauk"

Šabački vašar i Era Ojdanić su nerazdvojni pojam. Era nije samo pevač – on je vašarski performer, šoumen koji se ne ustručava da se popne na sto, stolicu, ili čak šatorsku konstrukciju dok u ruci drži mikrofon.

Njegov ultimativni adut je pesma "Pauk". Čim krene prepoznatljivi ritam, pod šatorom nastaje opšti urnebes. Pesma ima dinamiku koja doslovno primorava ljude da skoče na noge i mašu novčanicama. Era ide od stola do stola, grli goste, pravi šou, a bakšiš pljušti sa svih strana jer sa Erom publika ne plaća samo pesmu, već kompletan scenski spektakl.

3. Đani – "Sam sam"

Pravilo pod šatrom je jasno: "No Đani, no party". Radiša Trajković Đani je majstor za podizanje raspoloženja od nule do potpunog delirijuma u samo tri sekunde.

Njegov prepoznatljivi promukli glas, u kombinaciji sa teškim, emotivnim narodnim tekstovima, u ljudima budi nagon za potpunim pražnjenjem džepova. Kada Đani raširi ruke i zapeva "Sam sam" ili "Još te sanjam", lome se čaše, skiče stolice, a novčanice se ne daju jedna po jedna, nego u svežnjevima. Đani atmosferu drži na ivici usijanja satima, dajući svakom gostu osećaj da peva baš za njega.

4. Vendi – "Praćnuo se šarančić"

Vesna Vukelić Vendi je kraljica vašarske alternative i ikona šabačke podšatorske scene. Njen nastup nije samo muzički događaj, to je teatar i performans kakav se ne može videti nigde drugde na planeti.

Uz njen čuveni hit "raćnuo se šarančić" i mnoge druge, Vendi okuplja hiljade ljudi koji žele dobar provod bez kočnica. Oko njene bine vodi se borba za mesto u prvom redu. Bakšiš ovde ima posebnu dimenziju – gosti se utrkuju ko će napraviti veći šou s pevačicom, dok novčanice lete ka harmonici i mikrofonu kao po komandi.

5. Rada Manojlović – "Mešaj, mešaj" / "Alkotest"

Rada Manojlović pod šatorom donosi moderan, brzi estradni ritam i neverovatnu energiju. Kada se pojači ozvučenje i Rada izađe pred publiku, ritam se drastično ubrzava.

Njeni hitovi kao što su "Mešaj, mešaj" ili "Alkotest" trenutno dižu na noge mlađu populaciju koja do kasno u noć ostaje pod šatrom. Rada ne prestaje da igra i komunicira sa publikom, a gosti se utrkuju da je podrže i nagrade za energiju. Pod njenim šatorom bakšiš daju oni koji žele da pokažu stil i drže ritam do samog jutra.

Pogledajte kako to izgleda:

Šabački vašar i ovih pet hitova predstavljaju spoj tradicije, strasti i balkanskog temperamenta. To je mesto gde pesma spaja nespojivo, gde se novac troši bez žaljenja i gde se uspomene prave uz prve zrake sunca nad Savom.