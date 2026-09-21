Završen je sastanak predstavnika Vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama Opšteg kolektivnog ugovora, na kojem se razgovara o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta.

Izvor: Djordje Cmiljanic/Djordje Cmiljanic

Kako su naveli, primjena nove obračunske vrijednosti koeficijenta počeće 1. januara 2027. godine.

Opšti kolektivni ugovor trebalo bi da bude potpisan narednih dana, prenosi "Rtcg".

Stav poslodavaca o dogovorenim rješenjima biće poznat nakon sastanka sa premijerom Milojkom Spajićem, koji je zakazan za srijedu.

Zarubica je istakao da su Sindikati još od januara prošle godine razgovarali o povećanjima zarada i kolika bi ta povećanja trebala da budu od januara sledeće godine.

"Što se tiče današnjeg sastanka, prihvaćen je naš zahtjev da obračunska vrijednost koeficijenta bude 100 eura, s tim što sindikati traže da koeficijent složenosti za određenu kategoriju daje minimalnu zaradu. Iz prostog razloga da bi se posle koeficijenti povećavali u toj kategoriji i došlo do razlike u zaradama, jer složićemo se da nemaju istu odgovornost i istu težinu poslova svi sa srednjom i visokom školom. Nadamo se da ćemo uskoro potpisati Opšti kolektivni ugovor gdje ćemo dogovoriti koeficijente složenosti i obračunsku vrijednost, s tim što bi novi koeficijenti složenosti važili od 1.1.2027. radili smo sve što je u našoj moći, ali nismo potrošili uzaludno vrijeme", ocijenio je on.

Keković je ukazao na to da su se danas suočili sa dvije stvari.

"Program Euro model je, čini se, već dobio većinu u parlamentu od onih koji predstavljaju većinu i teško je suprotstaviti se tom programu. Očekujemo da izdejstvujemo i minuli rad. O tom paketu smo saznali preko medija, ali smo ga očekivali od Vlade. Mislim da o njemu trenutno nema priče, osim u dijelu ozbiljnog pristupa budžetu, ali očekuje se da Vlada ima održivost tog modela", poručio je Keković.

Keković navodi da ukidanje doprinosa za PIO otvara prostor za zabrinutost, ali ističe da se rizici mogu ublažiti odgovornom državnom politikom, efikasnijom naplatom poreza, uvođenjem poreza na luksuz i oduzimanjem nezakonito stečene imovine.