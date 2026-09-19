Danas su povrijeđene četiri osobe na magistralnom putu Bijelo Polje - Mojkovac zbog obrušavanja odrona na autobus.

Izvor: Uprava Policije CG

Najmanje četvoro učenika OŠ “Pavle Rovinski” povijeđeno je večeras u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je učestvovao autobus koji je prevozio učenike podgoričkih osnovnih škola, u mjestu Štitarička Rijeka, na magistralnom putu Mojkovac – Kolašin, pišu Vijesti.

Kako je Vijestima nezvanično rečeno, bolnici u Bijelom Polju prvobitno je javljeno da je došlo do odrona stijena na autobus koji je prevozio učenike podgoričkih osnovnih škola “Pavle Rovinski” i “Štampar Makarije” koji su bili na ekskurziji, ali se kasnije po podacima sa terena ispostavilo da je autobus, iz za sada nepoznatih razloga, udario u stijenu.

Prema nezvaničnim informacijama iz Uprave policije, autobus je prevozio učenike podgoričkih osnovnih škola “Pavle Rovinski” i “Štampar Makarije” koji su bili na ekskurziji.

Prema prvim podacima sa terena, u pitanju su lakše povrede.

Četvoro djece i vozač autobusa, koji je takođe povrijeđen, prebačeni su u bjelopoljsku bolnicu, kazali su Vijestima iz OKC-a.

Nezgoda se dogodila u 20.45 časova na tri kilometra puta od Mojkovca ka Kolašinu.

Drugi autobus, sa đacima OŠ “Štampar Makarije” bio je iza autobusa, a taj autobus je pod pratnjom policije oko 21.20 časova krenuo ka Kolašinu i Podgorici.

Angažovani su privatni prevoznici iz Mojkovca kako bi ostalu djecu vratili u Podgoricu.

Iz bjelopoljske bolnice Vijestima je potvrđeno da su četiri osobe hitno transportovane u tu zdravstvenu ustanovu, kao i da su na lice mjesta upućene sve raspoložive ekipe hitne pomoći iz Bijelog Polja i Mojkovca.