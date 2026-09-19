Vozač „Citroena C3“ uspio je da se tokom potjere udalji sa mjesta događaja, dok policija preduzima aktivnosti na njegovom pronalasku, kao i na identifikaciji i pronalasku osobe koja je upravljala „Golfom II“.

Izvor: Uprava policije

Službenici Stanice granične policije I Podgorica zaplijenili su na području Skadarskog jezera, u mjestu Šarova Topola, 185,5 kilograma rezanog duvana vrijednog oko 13.000 eura.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, policajci su sinoć, tokom nadzora državne granice u blizini granice sa Albanijom, uočili dva vozila bez registarskih oznaka – „Citroen C3“ i „VW Golf II“.

„Policijski službenici su, tokom obilaska, u jednom trenutku uočili dva vozila, „Citroen C3“ i „VW Golf II“, oba bez registarskih oznaka, koja su se kretala u njihovom pravcu“, naveli su iz policije.

Policija je vozilima dala znak da se zaustave, ali su se vozači oglušili na signalizaciju, povećali brzinu i pokušali da pobjegnu.

Granični policajci krenuli su u potjeru, nakon čega su pronašli „VW Golf II“ koji je bio sakriven u gustoj šumi, van makadamskog puta. Vozač nije pronađen ni u vozilu niti u njegovoj blizini.

„U neposrednoj blizini vozila pronađeno je 13 većih PVC kesa crne boje, koje su djelimično bile pocijepane, u kojima se nalazilo ukupno 371 manje papirno pakovanje bijele boje, pojedinačne mase od 0,5 kg“, saopšteno je iz Uprave policije.

U pakovanjima se nalazio rezani duvan, ukupne bruto mase 185,5 kilograma, čija je vrijednost procijenjena na oko 13.000 eura.

Policija sumnja da je duvan prokrijumčaren iz Albanije, radi dalje nelegalne prodaje na teritoriji Crne Gore.

Vozač „Citroena C3“ uspio je da se tokom potjere udalji sa mjesta događaja, dok policija preduzima aktivnosti na njegovom pronalasku, kao i na identifikaciji i pronalasku osobe koja je upravljala „Golfom II“.

„Na licu mjesta je izvršen uviđaj. O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem nalogu i uz čiju koordinaciju će biti preduzete dalje mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja događaja“, zaključili su iz Uprave policije.