Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je ekstradicioni pritvor državljaninu Crne Gore Vuku Vuleviću uhapšenom u Beogradu po međunarodnoj Interpolovoj potjernici Podgorice, potvrđeno je za portal Nova.rs.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Po tom rješenju pritvor Vuleviću može trajati najduže do izvršenja odluke o izručenju, ali ne duže od godinu dana od dana pritvaranja, potvrđeno je za Nova.rs.

Iako pritvor može trajati do godinu dana, po isteku svaka dva mjeseca od pravosnažnosti rješenja o određivanju pritvora sudija će da ispita da li stoje razlozi za dalje trajanje pritvora.

Pritvor mu je određen usljed postojanja okolnosti koje ukazuju da će Vuk Vulević sakriti ili pobjeći u cilju ometanja postupka odlučivanja o zamolnici, odnosno sprovođenja postupka o ekstradiciji, javljaju Vijesti.

Na ovo rješenje je dozvoljena žalba u roku od tri dana.

Odbjegli Beranac Vuk Vulević uhapšen je prekjuče u Beogradu, zvanično je tada potvrdio "Vijestima" direktor Uprave policije (UP) Lazar Šćepanović.

Šćepanović je tada rekao i da je Vulević slobode lišen po potjernici koju je za njim raspisala Crna Gora.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije prekjuče je zvanično saopšteno da su pripadnici MUP-a, Uprave kriminalističke policije, Odjeljenja za posebne akcije i Policijske uprave za grad Beograd, Interventne jedinice 92, uhapsili Vulevića u jednom ugostiteljskom objektu u Beogradu.

Iz MUP-a Srbije su tada naveli da je Vulević državljanin Crne Gore i Srbije, i da je za njim bila raspisana crvena Interpolova potjernica.

Potpredsjednik Vlade Crne Gore za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku i lider Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić preksinoć je povodom hapšenja Vulevića poručio da je to "još jedna sjajna vijest za sektor bezbjednosti i vladavinu prava u Crnoj Gori", te da "gotovo da nema sedmice da nemamo lišenje slobode značajnih bjegunaca od pravde".

Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore i Bečićev partijski kolega Danilo Šaranović juče je kazao da je hapšenje Vulevića rezultat profesionalnog i koordinisanog rada Uprave policije Crne Gore i Direkcije policije Republike Srbije.

Iz MUP-a Srbije su nakon izjava Bečića i Šaranovića poručili da su akciju hapšenja Vulevića na teritoriji Srbije, postupajući u skladu sa zakonom i nadležnostima realizovali pripadnici Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za posebne akcije i Policijske uprave za grad Beograd – Interventne jedinice 92, prenose Vijesti.

Oni su tada ukazali da "međunarodna policijska saradnja, postupanje po međunarodnim poternicama i razmjena informacija sa partnerskim službama predstavljaju redovan i značajan segment borbe protiv organizovanog kriminala".

"Ipak, radi preciznog informisanja javnosti, neophodno je jasno razlikovati međunarodnu saradnju od operativnog rada koji je neposredno doveo do lociranja, planiranja i realizacije konkretnog hapšenja", rekli su juče iz MUP-a Srbije.

Ministarstvo pravde Crne Gore saopštilo je juče da je razumijevanje da je pred nadležnim pravosudnim organima Srbije u toku postupak izručenja Vuka Vulevića Crnoj Gori.