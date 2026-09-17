Postupajući po naredbi Višeg suda u Podgorici, a čije su izdavanje inicirali, policijski službenici su, naime, izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi N.N. (48) iz Podgorice.

Izvor: Uprava policije

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, sprovodeći planske aktivnosti usmjerene na suzbijanje ulične distribucije opojnih droga i otkrivanje izvršilaca krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe narkotika, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili su slobode dva lica zbog sumnje da su počinila krivična djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga. Slobode je lišeno još jedno lice zbog prekršaja iz oblasti zloupotrebe droga.

Oduzeta je i jedna lovačka puška sa 38 komada municije.

Postupajući po naredbi Višeg suda u Podgorici, a čije su izdavanje inicirali, policijski službenici su, naime, izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi N.N. (48) iz Podgorice.

Prilikom pretresa plastenika za uzgoj povrća, koji se nalazi na imanju iza porodične kuće koju koristi N.N, pronađena je zasađena biljka opojne droge marihuana, visine oko 230 centimetara. Takođe, u jednoj od dvije kuće koje koristi ovo lice pronađena je i određena količina biljne materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana. Pretresom je u kući pronađena i oduzeta lovačka puška marke "Luigi Franchi" i 38 komada patrona – metaka za lovačku pušku, za koju je ovo lice naknadno dostavilo validni oružni list.

Oružje i municija su oduzeti do okončanja krivičnog postupka.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se N.N. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, jer se sumnja da je stabljiku marihuane posadio radi proizvodnje i stavljanje u promet ove opojne droge.

Protiv srodnika ovog lica, državljanina Republike Srbije I.M, koji je identifikovan na osnovu kriminalističke obrade i koji je takođe lišen slobode, je nadležnom Sudu za prekršaje podnijeta prekršajna prijava shodno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga, jer je kriminalističkom obradom utvrđeno da manja količina marihuane pronađena u kući pripada njemu.

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su takođe, u odvojenoj aktivnosti, izvršili kontrolu dva lica koja su zatečena u blizini jedne osnovne škole u Podgorici. Tom prilikom je kod jednog od ta dva lica, E.S. (18), pronađeno devet pakovanja biljne materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana. Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, E.S. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.