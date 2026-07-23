Sudija Leković je čitao izvještaje Uprave policije sa aplikacije građanska stanja o prelasku državne granice za pojedine okrivljene, između ostalih za Duška Golubovića, Sandera Sandera i Abedina Pepića.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pred specijalnim vijećem kojim predsjedava sudija Branislav Leković, danas je u Višem sudu u Podgorici provođenjem pisanih dokaza, nastavljeno suđenje Dušku Goluboviću, Sanderu Stanaju i ostalim okrivljenima zbog sumnje da su stvorili kriminalnu organizaciju koja je krijumčarenjem cigareta oštetila državu za 18 miliona i 260 hiljada eura.

Sudija Leković je čitao izvještaje Uprave policije sa aplikacije građanska stanja o prelasku državne granice za pojedine okrivljene, između ostalih za Duška Golubovića, Sandera Sandera i Abedina Pepića. Odbrana je ukazala da se radi o pravno nevaljanim dokazim i istakla detaljno obrazloženje, pišu "Vijesti".

Komentarišući provedene dokaze o prelasku državne granice, okrivljeni Duško Golubović je istakao.

"Sada ću sudu ukazati na nekoliko nelogičnosti koje u potpunosti mene eliminišu kao korisnika navodne Skaj aplikacije, a sve u vezi upravo provedenih dokaza mog prelaska državne granice. Na osnovu jedne komunikacije koja se zasniva na izvještaju Uprave policije, proizilazi da sam boravio na Jahorini u Republici Srpskoj i da sam stigao sa Jahorine I ušao u Crnu Goru preko Šćepan Polja za 62 minuta. To je realno oko tri do četiri sata vožnje, i to me isključuje.

U komentarima trećih lica koje oni oslovljavaju sa riječ “šefe”, “da se šef nije javljao”, “pošao je negdje na put”, “valjda se sjutra vraća”, i kako to SDT tvrdi, to je bilo 07. jula 2020. godine. U izvještaju o prelasku državne granice preko aerodroma u Podgorici, ja sam sa suprugom ušao uz Crnu Goru 06. jula 2020., sa destinacije Njemačka. Ovo takođe dokazuje da ja nijesam lice koje treća lica na Skaju mene nazivaju “šef”, jer sam već 06.. 07. bio u Crnu Goru”, primijetio je Golubović.

U obraćanju sudu je kazao da je sa suprugom i porodicom prešao državnu granicu možda i 70-tak puta, a ne samo sedam puta kako se to navodi u izvještaju Uprave policije.

“Prihvatam da sam prelazio državnu granicu. Navodim da sam tih sedam puta uvijek prelazio isključivo sa svojom porodicom i da se nijesam bavio nikakvim nedozvoljenim radnjama. Zašto ovo ističem. Moja navodna Skaj komunikacija zasniva se isključivo i jedino na izvještaju Uprave policije o mojim prelascima državne granice. Jedina identifikacija navodne Skaj upravo izvještaj Uprave policije, što nije objektivno. Ističem da u navedenom periodu nisam prešao sedam puta državnu granicu, već možda i 70 puta sa svojom porodicom”, nagasio je optuženi Golubović, prenose "Vijesti".

Njegov branilac advoat Dragoljub Đukanović je ukazao da njemu ne znači ništa aplikacija sa građanskih stanja o prelasku državne granice, jer je ta aplikacija sklona promjenama.

“Treba nam potvrda od nadležnog organa”, naveo je on.

Advokatica Andrijana Razić, branilac okrivljenog Sandera Stanaja, osporila je zakonitost pročitanih izvještaja o prelasku državne granice.

“Ukazujem sudu da se radi o izvodu iz aplikacije MUP-a odnosno podaci dobijeni iz službe za informacione tenologije. Ne mogu biti dokaz u smislu potvrde nečijeg prelaska državne granice u bilo kojem smjeru. Predlažem da sud za Sander Stanaja, pribavi od nadležnog organa granične policije potvrde sa pečatom i potpisom o prelasku državne granice Sandera Stanaja i njegove porodice”, istakla je Razić.

Podsjetila je da je sud ovakav predlog sud prihvatio u drugom sudskom predmetu, pa odbrana očekuje da će sud imati isti kriterijum.

Advokat Matija Bulatović je naveo da samo javna isprava može da bude dokaz.

“Izvještaji aplikacije građanskih stanja smatram da su nezakoniti. Ovo ne može da bude pravno valjan dokaz. Ovo nisu javne isprave već interni akt policijskih organa”, smatra branilac okrivljenog Abedina Pepića.

Specijalno državno tužilaštvo u optužnici od 7. novembra 2025., koju je vanraspravno vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo početkom februara ove godine, navodi da su Duško Golubović i suvlasnik firme "Rokšped" Sander Stanaj, koji se nalazi u bjekstvu, tokom 2020., i 2021., formirali kriminalnu organizaciju, čiji su članovi postali Nuo Stanaj, Abedin Pepić, Andrija Petanović, Vukota Vujošević, Đoko Lješković, Mileta Simanić, Adnan Suković, Ivan Turčinović, Predrag Madžgalj, Veton Berišaj, Prokopije Perić, Dejan Milić i Radoje Dakić, prenose "Vijesti".

Osim za ovo, optuženi su i za produženo krivično djelo krijučarenje cigareta u saizvršilaštvu.

Tužilaštvo kao dokaze navodi da je okrivljeni Golubović organizovao da druga lica iz carinskih skladišta u Slobodnoj zoni Luke Bar iznosili neocarinjene cigarete „regina“, „bond“, „trokadero“, „king“, „donatela“, „kosmopolitan“, „korsete“, „sunny“, bez prijavljivanja carinskim organima, u količini ne manjoj od 23.541 paketa, 18 boksova i 2 paklice, dok je Sander Stanaj organizovao njihov prevoz. U optužnici se navode tipovi kamiona, registarske oznake i datumi kada su neocarinjene cigarete utovarene.

SDT u obrazloženju optužnice navodi da su okrivljeni Duško Golubović i Sander Stanaj učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Komentarišući provedene dokaze o prelasku državne granice, okrivljeni Duško Golubović je istakao.

"Sada ću sudu ukazati na nekoliko nelogičnosti koje u potpunosti mene eliminišu kao korisnika navodne Skaj aplikacije, a sve u vezi upravo provedenih dokaza mog prelaska državne granice. Na osnovu jedne komunikacije koja se zasniva na izvještaju Uprave policije, proizilazi da sam boravio na Jahorini u Republici Srpskoj i da sam stigao sa Jahorine I ušao u Crnu Goru preko Šćepan Polja za 62 minuta. To je realno oko tri do četiri sata vožnje, i to me isključuje.

U komentarima trećih lica koje oni oslovljavaju sa riječ “šefe”, “da se šef nije javljao”, “pošao je negdje na put”, “valjda se sjutra vraća”, i kako to SDT tvrdi, to je bilo 07. jula 2020. godine. U izvještaju o prelasku državne granice preko aerodroma u Podgorici, ja sam sa suprugom ušao uz Crnu Goru 06. jula 2020., sa destinacije Njemačka. Ovo takođe dokazuje da ja nijesam lice koje treća lica na Skaju mene nazivaju “šef”, jer sam već 06.. 07. bio u Crnu Goru”, primijetio je Golubović.

U obraćanju sudu je kazao da je sa suprugom i porodicom prešao državnu granicu možda i 70-tak puta, a ne samo sedam puta kako se to navodi u izvještaju Uprave policije.

“Prihvatam da sam prelazio državnu granicu. Navodim da sam tih sedam puta uvijek prelazio isključivo sa svojom porodicom i da se nijesam bavio nikakvim nedozvoljenim radnjama. Zašto ovo ističem. Moja navodna Skaj komunikacija zasniva se isključivo i jedino na izvještaju Uprave policije o mojim prelascima državne granice. Jedina identifikacija navodne Skaj upravo izvještaj Uprave policije, što nije objektivno. Ističem da u navedenom periodu nisam prešao sedam puta državnu granicu, već možda i 70 puta sa svojom porodicom”, nagasio je optuženi Golubović.

Njegov branilac advoat Dragoljub Đukanović je ukazao da njemu ne znači ništa aplikacija sa građanskih stanja o prelasku državne granice, jer je ta aplikacija sklona promjenama.

“Treba nam potvrda od nadležnog organa”, naveo je on.

Advokatica Andrijana Razić, branilac okrivljenog Sandera Stanaja, osporila je zakonitost pročitanih izvještaja o prelasku državne granice.

“Ukazujem sudu da se radi o izvodu iz aplikacije MUP-a odnosno podaci dobijeni iz službe za informacione tenologije. Ne mogu biti dokaz u smislu potvrde nečijeg prelaska državne granice u bilo kojem smjeru. Predlažem da sud za Sander Stanaja, pribavi od nadležnog organa granične policije potvrde sa pečatom i potpisom o prelasku državne granice Sandera Stanaja i njegove porodice”, istakla je Razić.

Podsjetila je da je sud ovakav predlog sud prihvatio u drugom sudskom predmetu, pa odbrana očekuje da će sud imati isti kriterijum.

Advokat Matija Bulatović je naveo da samo javna isprava može da bude dokaz.

“Izvještaji aplikacije građanskih stanja smatram da su nezakoniti. Ovo ne može da bude pravno valjan dokaz. Ovo nisu javne isprave već interni akt policijskih organa”, smatra branilac okrivljenog Abedina Pepića.

Specijalno državno tužilaštvo u optužnici od 7. novembra 2025., koju je vanraspravno vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo početkom februara ove godine, navodi da su Duško Golubović i suvlasnik firme "Rokšped" Sander Stanaj, koji se nalazi u bjekstvu, tokom 2020., i 2021., formirali kriminalnu organizaciju, čiji su članovi postali Nuo Stanaj, Abedin Pepić, Andrija Petanović, Vukota Vujošević, Đoko Lješković, Mileta Simanić, Adnan Suković, Ivan Turčinović, Predrag Madžgalj, Veton Berišaj, Prokopije Perić, Dejan Milić i Radoje Dakić.

Osim za ovo, optuženi su i za produženo krivično djelo krijučarenje cigareta u saizvršilaštvu.

Tužilaštvo kao dokaze navodi da je okrivljeni Golubović organizovao da druga lica iz carinskih skladišta u Slobodnoj zoni Luke Bar iznosili neocarinjene cigarete „regina“, „bond“, „trokadero“, „king“, „donatela“, „kosmopolitan“, „korsete“, „sunny“, bez prijavljivanja carinskim organima, u količini ne manjoj od 23.541 paketa, 18 boksova i 2 paklice, dok je Sander Stanaj organizovao njihov prevoz. U optužnici se navode tipovi kamiona, registarske oznake i datumi kada su neocarinjene cigarete utovarene.

SDT u obrazloženju optužnice navodi da su okrivljeni Duško Golubović i Sander Stanaj učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore.