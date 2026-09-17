Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni je supruzi nanio tjelesne povrede i ugrozio njenu sigurnost prijetnjom da će napasti njen život i tijelo.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dežurni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Baru odredio je zadržavanje državljaninu Srbije M.Ž., zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, saopšteno je iz barskog tužilaštva, prenosi CdM.

Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni je supruzi nanio tjelesne povrede i ugrozio njenu sigurnost prijetnjom da će napasti njen život i tijelo. Nakon događaja, kod žene su konstatovane povrede u predjelu glave.

“Kako je osumnjičeni državljanin Srbije, gdje ima i prebivalište, kako je prema supruzi i ranije vršio nasilje, a imajući u vidu težinu zaprijećene kazne za krivično djelo stavljeno mu na teret, to je dežurni tužilac cijenio da postoje okolnosti koje ukazuju na realnu opasnost da bi se isti dao u bjekstvo ukoliko bi se našao na slobodi kao i da bi mogao ponoviti krivično djelo”, pojasnili su iz ODT Bar.