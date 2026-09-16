Njemačke vlasti odobrile su vanredni let ruskog vladinog aviona "iljušin" iz Moskve za Keln kako bi se evakuisale diplomate nakon odluke o zatvaranju konzulata u Bonu, izdate zbog pronalaska drona sa eksplozivom na aerodromu u Lajpcigu.

Izvor: Flight Radar

Ruski vladin avion tipa Iljušin Il-96 sleteo je u srijedu u Keln nakon leta iz Moskve koji nije išao direktnom rutom. Prema podacima servisa za praćenje letova Flightradar24, letjelica bi nakon toga trebalo da se vrati u rusku prijestonicu.

Njemačko Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je za ovaj posebni let izdalo dozvolu, piše Morgenpost. Portparolka ministarstva objasnila je da je let organizovan "u svrhu odlaska zaposlenih u konzulatu".

Odluka je povezana sa nalogom njemačke vlade o zatvaranju ruskog generalnog konzulata u Bonu. Let služi za povratak diplomatskog osoblja u Rusiju.

Zatvaranje konzulata, koje mora biti završeno do 18. septembra, odgovor je na incident koji se dogodio početkom avgusta na aerodromu Lajpcig-Hale. Tada je u blizini ukrajinskih teretnih aviona pronađen dron napunjen eksplozivom.

Sličan slučaj u Moskvi

Taj aerodrom se smatra ključnim čvorištem za isporuku vojne pomoći Ukrajini, a njemačka vlada smatram odgovornom Rusiju za pokušaj napada. Nedavno je veliku pažnju privukao i američki vladin avion u Moskvi, čija se ruta takođe mogla javno pratiti.

Kasnije je objavljeno da je šef američke obavještajne službe Džon Ratklif boravio u Kremlju na razgovorima. Ubrzo nakon toga održani su sastanci sa Trampovim pregovaračima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom o mogućem okončanju rata u Ukrajini.