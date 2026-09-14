Imajući u vidu značaj kontinuiranog unapređenja bezbjednosti saobraćaja, MUP je pokrenulo inicijativu za analizu i preispitivanje postojećih ograničenja brzine na putevima u Crnoj Gori.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Donošenje i primjena novog Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima već daju konkretne rezultate. Odgovornija vožnja, pojačana kontrola i dosljednije sankcionisanje saobraćajnih prekršaja doprinose unapređenju ukupne bezbjednosti na crnogorskim putevima. Ti rezultati predstavljaju potvrdu da se jasnim pravilima, efikasnim nadzorom i odgovornim odnosom svih učesnika u saobraćaju može napraviti značajan iskorak u zaštiti života i zdravlja građana”, saopštili su iz te ustanove, prenosi CdM.

Upravo zbog toga, kako naglašavaju, MUP smatra da je naredni korak stručna i sveobuhvatna analiza postojećih ograničenja brzine, kako bi ona bila usklađena sa stvarnim stanjem na putevima i bezbjednosnim rizicima na konkretnim dionicama.

“Ograničenja brzine ne treba posmatrati kao statičnu kategoriju. Saobraćaj, infrastruktura, konfiguracija puta i uslovi njegovog korišćenja mijenjaju se tokom vremena, zbog čega je potrebno periodično preispitivati da li postojeći režim odgovara stvarnim okolnostima”, kazali su.

MUP predlaže formiranje zajedničkih stručnih radnih grupa, uz uključivanje relevantnih institucija, stručnjaka iz oblasti saobraćaja i Univerziteta Crne Gore, kako bi se na osnovu stručnih analiza i mjerljivih pokazatelja utvrdilo gdje postoje opravdani razlozi za zadržavanje, povećanje ili smanjenje postojećih ograničenja.

“Posebna pažnja biće posvećena dionicama na kojima učestalost saobraćajnih nezgoda, konfiguracija puta, intenzitet saobraćaja, prisustvo pješaka ili drugi faktori ukazuju na povećan rizik”, kazali su iz MUP-a, prenosi CdM.

Ističu da cilj ove inicijative, nije povećanje brzine po svaku cijenu, niti ublažavanje odgovornosti vozača. Cilj je da ograničenja budu realna, opravdana i zasnovana na procjeni rizika, kako bi ih vozači razumjeli i poštovali.

“Tamo gdje analiza pokaže da postojeće ograničenje predstavlja neophodnu mjeru zaštite, ono mora ostati na snazi i biti adekvatno kontrolisano. Istovremeno, tamo gdje stručna procjena pokaže da je moguće bezbjedno drugačije urediti režim saobraćaja, takvu mogućnost treba razmotriti”, navode.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, poručuju, nastaviće sa dosljednom primjenom Zakona o bezbjednosti saobraćaja, pojačanim nadzorom i preventivnim djelovanjem, ali i sa inicijativama usmjerenim ka tome da zakonski okvir i saobraćajna praksa budu što bolje prilagođeni stvarnim potrebama građana.

“Naš cilj je jednostavan – bezbjedniji putevi, odgovorniji učesnici u saobraćaju i što manje saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama. Zajedno za bezbjednije puteve”, zaključuju iz MUP-a.