Obezbijeđena im je sveobuhvatna i kontinuirana zdravstvena zaštita.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) saopšteno je da ukupno 147 pritvornika smještenih u Istražnom zatvoru Podgorica učestvuje u štrajku glađu, prenosi CdM.

Obezbijeđena im je sveobuhvatna i kontinuirana zdravstvena zaštita, navode.

“U odnosu na navedeno, medicinsko osoblje kontinuirano prati njihovo zdravstveno stanje, a sa posebnim fokusom na praćenje vitalnih parametara. Ističemo da su sva lica koja učestvuju u štrajku pod stalnim nadzorom, te da je njihovo trenutno zdravstveno stanje stabilno”, navodi se u saopštenju.