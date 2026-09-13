Policija je uhapsila N. D. (29) iz Rožaja zbog sumnje da je, nakon verbalnog sukoba u saobraćaju, namjerno izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su povrijeđeni on, vozač drugog automobila i njegova supruga.

Izvor: Uprava policije

Saobraćajna nezgoda dogodila se juče, 12. septembra, oko 10.45 časova na magistralnom putu Rožaje–Berane, u mjestu Đuranovića Luke.

U nezgodi su učestvovala dva automobila – „VW Golf VI“, kojim je upravljao N. D., i „VW Golf V“, za čijim volanom je bio R. M. iz Novog Pazara. U drugom vozilu nalazila se i njegova supruga.

Prema sumnjama do kojih je policija došla nakon uviđaja i sprovedenih kriminalističkih radnji, N. D. je prethodno imao kraći verbalni konflikt sa R. M. u saobraćaju, nakon čega ga je sustigao u mjestu Đuranovića Luke.

Kako se sumnja, N. D. je prednjim dijelom svog vozila namjerno udario u zadnji dio automobila kojim je upravljao R. M. Od siline udara vozilo je počelo da se rotira po kolovozu, a potom je iskliznulo sa puta.

U nezgodi su sva tri učesnika zadobila lake tjelesne povrede.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama, N. D. je podvrgnut testiranju na prisustvo opojnih droga. Testiranje je obavljeno u Kliničko-bolničkom centru u Beranama, gdje je utvrđeno da je bio pozitivan na kokain.

Državni tužilac se, nakon prikupljenih obavještenja i sprovedene kriminalističke obrade, izjasnio da se u radnjama N. D. stiču elementi krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti.

N. D. je lišen slobode i biće, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku priveden nadležnom državnom tužiocu na dalje postupanje.