Kako je saopšteno iz ODT Podgorica, sumnja se da su osumnjičeni 10. septembra 2026. godine došli do objekta firme „E.T.“, gdje je F.N. R.K. pokazao mjesto na kojem se nalazio novac od pazara, dok je u međuvremenu držao stražu.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, F.N. i R.K. određeno je zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da su počinili krivično djelo teška krađa u saizvršilaštvu, prenose Vijesti.

Kako je saopšteno iz ODT Podgorica, sumnja se da su osumnjičeni 10. septembra 2026. godine došli do objekta firme „E.T.“, gdje je F.N. R.K. pokazao mjesto na kojem se nalazio novac od pazara, dok je u međuvremenu držao stražu.

„Osumnjičeni su dana 10.09.2026. godine došli do objekta firme 'E.T.', nakon čega je F.N. dao instrukcije R.K. gdje se nalazi novac od pazara i držao straẓ̌u, pa je R.K. upotrebom pajsera obio prozor na objektu, a zatim i metalno sanduče u kom se nalazio novac u iznosu od 1.943,70 eura, koji su imenovani otuđili“, saopšteno je iz ODT Podgorica.