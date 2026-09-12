Za pokušaj ubistva Krstovića kao prvi osumnjičeni označeni su Vidoje Stanišić i Dragiša Bulatović, koji su kasnije i optuženi u tom postupku.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poruke sa nekada zaštićene Skaj aplikacije, koje su istražitelji prikupili tokom istrage, ukazuju na to da je grupa povezana sa kavačkim klanom mjesecima pripremala napad na Igora Krstovića, člana suparničke škaljarske grupe, prenose Vijesti.

Jedna od poruka koju je Vidoje Stanišić 28. januara 2020. godine poslao Saši Stanišiću posebno je upečatljiva:

“Evo ga ovaj na pumpu... završićemo ga, miči sve kamere... sve čisti, ali javićemo ti, ali sve čisti, budi pripravan”.

Prema navodima istrage, Stanišići su tog dana pratili Krstovića i čekali trenutak kada će moći da izvedu napad. Nekoliko sati kasnije, u zetskom naselju Balijače, na Krstovića je ispaljeno više od 20 metaka dok se nalazio u automobilu.

Za pokušaj ubistva Krstovića kao prvi osumnjičeni označeni su Vidoje Stanišić i Dragiša Bulatović, koji su kasnije i optuženi u tom postupku.

Istražni spisi ukazuju da praćenje Krstovića nije počelo tog dana. Prema dokumentima, grupa je njegovu likvidaciju pokušavala da organizuje još od sredine januara 2020. godine.

Stanišić je, nakon pritisaka da se zadatak što prije realizuje, bliskom rođaku javio da su konačno pronašli priliku.

“Evo nam ga ovaj na pumpu je, sad ga čekamo ovđe u ulicu, eno ga na pumpu je sa autom... Tamo ćemo ga, u ulicu”, navodi se u jednoj od glasovnih poruka.

Nedugo zatim stigla je i kratka poruka:

“Mrtav je ovaj”.

Istražitelji navode da je Stanišić istog dana, koristeći drugi Skaj nalog, opisivao i bijeg nakon napada.

“Kako smo pobjegli doktorski”...

U nastavku prepiske navodi:

“Jes ali su plavci zaustavljali kod Vujačića. I Astra je bila sa njima... Ne znam kako nas nisu zaustavili... Na most kod Lakovica plava ht, Astra... Gile unutra, ja nazad, samo planu”.

Nakon pucnjave, vozilo koje su napadači koristili zapaljeno je u blizini starog strelišta na Kakarickoj gori.

“Prodimila murija kako je auto izgorelo skroz... Skroz izgorio... Toppp... Sve je dobro prošlo”, napisao je, prema spisima, Stanišić.

U kasnijoj komunikaciji pojavljuju se i detalji o uništavanju tragova. Tako je 2. februara 2020. godine Stanišić sagovorniku proslijedio prepisku sa visokopozicioniranim pripadnikom kavačkog klana Milanom Vujotićem, pišu Vijesti.

U toj komunikaciji, Stanišić, koji je koristio nadimak Avatar, piše:

“Jer je Gile bidonom od 101 polivao unutra, ja nazad, Dragiša naprijed... Sa bocama od koka kola ja i Dragiša”.

Dva dana kasnije Vujotiću šalje još jednu poruku:

“I pace robu smo palili iza kuće u ćošku, đe su paščad im onamo, viđi da nije ostalo što, koje parče ili što... I viđi samo da iza kuće nije ispalo što đe je paljeno... E to ako nađu - problem”.

Istražitelji u spisima navode i komunikaciju Radoslava Gila Stanišića sa Sašom Stanišićem, poslatu tri dana nakon napada, 31. januara 2020. godine.

“Čitav i mi ga nismo dirali bez rukavicama... Mene je puška malo takla nogu, ali sam je palio... Napolje ne, rukavice bacili u kola, izapalilii visine TBocu... Bila je ona roba što nismo oblačili”, citiraju istražitelji dio komunikacije.

Prema ranije objavljenim porukama, pritisak da se Krstović što prije likvidira dolazio je i od Radoja Živkovića, poznatog pod nadimkom Žuti.

Živković je, kako proizlazi iz komunikacije od 15. januara 2020. godine, Stanišićima dao rok da realizuju zadatak, uz prijetnju da će ga u suprotnom povjeriti drugoj ekipi.

“Dobro brate, možemo li znati kad najkasnije, ako ne da dajemo posao, jer moramo ga završiti, dovodi ljude stalno im”, poslao je Živković Stanišiću.

“Možda ga sjutra ubijemo. Čim nam se ukaže prilika, najprije što mogne ubit ćemo ga”, odgovorio je Stanišić.

Živković, koji je na Skaju koristio nadimak The Best!!!, potom je postavio rok:

“Okej brate, ja čekam još mjesec, ako ne - daću drugima, jer moramo da ga završimo”.

Stanišić mu je odgovorio:

“POŠTENO BRATE!!! Biće završeno do tad!!!!!!”

Pet dana kasnije, 20. januara 2020. godine, Živković je u jednoj Skaj grupi, u kojoj je bio i Milan Vujotić, napisao:

“Čekamo ove Stanišiće, brzo bi trebali Igora da deru”.

Za pokušaj ubistva Krstovića pred podgoričkim Višim sudom već odgovaraju Vidoje Stanišić i Dragiša Bulatović.

Bulatović je uhapšen 15. februara 2020. godine, dok je Stanišić lišen slobode 28. februara. Policija je istog dana kada je uhapšen Bulatović saslušala i Radoslava Stanišića, ali on tada nije zadržan.

Slučaj je, međutim, dobio novi pravac više od šest godina nakon napada.

Krajem avgusta 2026. godine, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) uhapsili su Radoslava i Sašu Stanišića. Njih SDT sumnjiči da su bili dio kriminalne grupe koja je, prema istražiteljima, po nalogu Milana Vujotića i Radoja Živkovića trebalo da učestvuje u pokušaju ubistva Krstovića, prenose Vijesti.

Istraga obuhvata i Raška i Radmilu Džankić, kao i Rožajca Mersudina Čalakovića. Njih SDT sumnjiči za krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.