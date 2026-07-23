“U trenutku kada je trebao biti upućen na liječenje Krstović Igor je pozvan na saslušanje zbog navodne sumnje na izvršenje krivičnog djela teško ubistvo putem podstrekavanja u koje nije ni na koji način umiješan”, navela je Mišnić.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Današnje suđenje Krstović Igoru odloženo je jer se njegovo zdravstveno stanje značajno pogoršalo usljed jakog stresa kojem je izložen zbog neosnovanog dovođenja u vezu sa događajem sa kojim nema apsolutno nikakve veze, saopštila je njegova advokatica Nikolina Mišnić, piše CdM.

“U trenutku kada je trebao biti upućen na liječenje Krstović Igor je pozvan na saslušanje zbog navodne sumnje na izvršenje krivičnog djela teško ubistvo putem podstrekavanja u koje nije ni na koji način umiješan”, navela je Mišnić.

Istakla je da takve optužbe odbrana smatra neosnovanim i konstruisanim isključivo sa ciljem da se spriječi njegovo upućivanje na operaciju, tim prije što su sve procedure pred svim nadležnim zdravstvenim institucijama već bile završene i čekala se samo odluka suda.

“Trenutak kada je pokrenuta istraga ukazuje na to da se radi samo o pokušaju da se novom optužbom onemogući upućivanje na liječenje uprkos hitnoj potrebi za operacijom. Suočen sa tako teškim optužbama Krstović je izložen jakom stresu koji je doveo do ozbiljnog narušavanja njegovog zdravstvenog stanja koje ga je poremetilo u tolikoj mjeri da na današnjem pretresu nije bio u mogućnosti da prati tok suđenja niti da učestvuje u postupku”, navodi se u saopštenju Mišnić.

Kako je kazala, pravo na život i pravo na zdravstvenu zaštitu predstavljaju osnovna ljudska prava koja imaju apsolutni karakter i koja ne smiju zavisiti od sudskog postupka niti od procesnih odluka koje u ovom slučaju dovode do faktičkog uskraćivanja tih prava.

“Uprkos tome što su završene sve procedure pred svim nadležnim zdravstvenim organima u Crnoj Gori i što su ljekari ukazali da dalje odlaganje predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje i život Krstovića, sud odbija da razmotri predlog za upućivanje na dalje liječenje, a što je i na današnjem pretresu odbio da uradi. Zabrinjava to što sud potpuno ignoriše činjenicu da je medicinska struka zauzela jasan i nedvosmislen stav da je operativni zahvat neophodan, a što je u konačnom nalazom i mišljenjem izrađenim po nalogu suda potvrdio vještak”, dodala je Mišnić, prenosi CdM.

Prema njenim riječima, zanemarivanjem obaveze donošenja odluke o upućivanju Krstovića na dalje liječenje povećava se rizik od teških posljedica po njegovo zdravlje i život, a država time šalje poruku da nije u stanju da obezbijedi neophodno liječenje licima koja se nalaze u pritvoru, bez obzira na to gdje se takvo liječenje može realizovati, iako je upravo država odgovorna za zaštitu njihovog života i zdravlja.

Minišić je istakla da Uprava za izvršenje krivičnih sankcija ulaže maksimalne napore kako bi u okviru svojih mogućnosti pružila neophodnu zdravstvenu zaštitu i obezbijedila bolje uslove za boravak Krstovića.

“Međutim, objektivno je dostignuta granica onoga što se može obezbijediti u zatvorskim uslovima i maksimalno su iscrpljeni kapaciteti te Uprave, a imajući u vidu teško zdravstveno stanje Krstovića Igora indikovana operacija predstavlja jedini način da se spriječi nastavak mučenja u uslovima koji nijesu adekvatni njegovom zdravstvenom stanju”, kazala je Minišić.

Kako je zaključila, upućivanje Krstovića na dalje liječenje od strane suda predstavlja pitanje koje je od presudnog značaja za zaštitu zdravlja i života i zahtijeva hitno razmatranje, imajući u vidu ozbiljnost njegovog zdravstvenog stanja.