Komšije se oglasile o brutalnom ubistvu žene kod Novog Bečeja.

Izvor: Društvene Mreže/KURIR/S.U.

U četvrtak 1. oktobra pronađeni su djelovi tijela ubijene doktorke S.S. u kući u okolini Novog Bečeja koja je bila u posjeti sinu M.S. (40) koji je osumnjičen za monstruozno ubistvo. Sumnja se da je žena ubijena nakon čega je njeno tijelo raskomadano, a za "Kurir" su nove detalje zločina otkrili komšije i poznanici ubijene žene.

Djelovi tijela pronađeni su u zamrzivaču u kući. Komšije kažu da je osumnjičeni muškarac, sin ubijene žene, sam živio u kući i da ga je majka često obilazila, a što se tiče samog zločina, kažu da se pročulo da je njeno tijelo bilo raskomadano do te mjere da još uvijek ne može da se utvrdi kog je pola žrtva.

"Čuli smo da je tijelo majke potpuno raskomadao, do te mjere da još uvijek ne može sa sigurnošću da se utvrdi čak ni kog je pola. Znači da je vrlo vjerovatno nesrećnica isječena na djelove...

Priča se da su djelovi pronađeni u zamrzivaču, a što je još jezivije, čuli smo i razne priče o tome šta je navodno planirao da uradi sa tijelom. Ko zna šta se njemu dogodilo u glavi da napravi ovakav masakr, žena je bila potpuno neprepoznatljiva.

Zatečeni smo. Prvo nismo ni znali da u kući nekoga ima, a onda čujemo nešto ovako.

Ne možemo da vjerujemo. S.S. je živjela sa ćerkom u Zrenjaninu, nismo ni znali da je sada došla ovdje. Čak i njega, koji je tu živeo, nismo mnogo srijetali. Živio je povučeno, roletne na kući su bile uvijek spuštene", kažu šokirane komšije.

Prema riječima mještana, ubijena žena je bila poznata i poštovana doktorka. Što se tiče njenog sina, osumnjičenog za zločin, tvrde da je veći dio svog života proveo u raznim ustanovama.

"On je, mislim, zavisnik i veći dio svog života proveo je u ustanovama. Dugo ga nije bilo ovdje.

Mislim da je u aprilu prošle godine izašao iz neke ustanove i onda je sam živio u kući, a majka ga je obilazila. Ona je njega jako voljela.

Uvijek ga je hvalila iako je znala da on baš i nije kako treba. I ranije je bio prijavljivan za nasilje u porodici, da li baš prema majci ne znam. Znam da se sa ocem nije nikako slagao, svašta je tu bilo... Otac mu je odavno umro", dodaju komšije.

Pogledajte fotografije sa mjesta ubistva žene kod Novog Bečeja

Da podsjetimo, tijelo žene S.S. pronađeno je u zamrzivaču u kući u okolini Novog Bečeja. Sumnja se da je zločin počinio njen sin M.S. (40).

Sumnja se da ju je ubio, a potom raskomadao tijelo. Njega je policija uhapsila, tijelo ubijene žene odmah je poslato na obdukciju, a istragu vodi Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu.