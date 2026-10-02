Partizan je poijbedio Bajern i ostaje bez poraza u Evroligi, ali pada na četvrtu poziciju. Saznajte više o trenutnom stanju na tabeli.
Partizan je pobijedio Bajern i sad se ubraja u jedina četiri tima u Evroligi koji su bez poraza u elitnom takmičenju. Parni valjak ima najbolji start u 21. vijeku i nanizao je tri pobjede, pošto je najprije savladao Armani, zatim Pariz, a sad i Bajern u Minhenu.
Partizan je još jednom bio sjajan, još jednom u poslednjoj dionici napravio razliku i preokrenuo meč. Ipak, Valjak nije jedini kojem dobro ide u Evroligi - na pravom mjestu se nalazi Panatinaikos, potom Fenerbahče, zatim Valensija, a Partizan je na četvrtoj poziciji, dok je posle drugog kola bio treći.
Partizan pobijedio, a pao na tabeli: Presjek stanja posle 3. kola Evrolige
Iza Partizana su ostali Olimpijakos i Barselona, dok je još jedan srpski predstavnik, Crvena zvezda, na 13. mjestu, posle pobjede nad Efesom.
Posle ovog meča Partizan ima obaveze u ABA ligi, pa će igrati protiv Mege u ponedeljak od 18.30, a naredni evroligaški meč čeka ga u četvrtak na gostovanju Real Madridu od 20.45.
Šta čeka Partizan u oktobru?
- 8. oktobar Real Madrid - Partizan 20.45 sati
- 13. oktobar Partizan - Panatinaikos 20.30 sati
- 15. oktobar Fenerbahče - Partizan 19.45 sati
- 22. oktobar Partizan - Crvena Zvezda 20.45 sati
- 28. oktobar ASVEL - Partizan 20 sati
- 30. oktobar Žalgiris - Partizan 19 sati