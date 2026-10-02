Partizan je poijbedio Bajern i ostaje bez poraza u Evroligi, ali pada na četvrtu poziciju. Saznajte više o trenutnom stanju na tabeli.

Izvor: MN Press/Sofascore.com/Printscreen

Partizan je pobijedio Bajern i sad se ubraja u jedina četiri tima u Evroligi koji su bez poraza u elitnom takmičenju. Parni valjak ima najbolji start u 21. vijeku i nanizao je tri pobjede, pošto je najprije savladao Armani, zatim Pariz, a sad i Bajern u Minhenu.

Partizan je još jednom bio sjajan, još jednom u poslednjoj dionici napravio razliku i preokrenuo meč. Ipak, Valjak nije jedini kojem dobro ide u Evroligi - na pravom mjestu se nalazi Panatinaikos, potom Fenerbahče, zatim Valensija, a Partizan je na četvrtoj poziciji, dok je posle drugog kola bio treći.

Iza Partizana su ostali Olimpijakos i Barselona, dok je još jedan srpski predstavnik, Crvena zvezda, na 13. mjestu, posle pobjede nad Efesom.

Posle ovog meča Partizan ima obaveze u ABA ligi, pa će igrati protiv Mege u ponedeljak od 18.30, a naredni evroligaški meč čeka ga u četvrtak na gostovanju Real Madridu od 20.45.

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