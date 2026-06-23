Pored Strahinje Koprivice, optužnica je podignuta i protiv Igora Krstovića, Blaža Đurkovića, Nikole Vukotića i Marinka Koprivice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pred podgoričkim Višim sudom za 21. jul zakazano je izricanje presude u postupku koji se vodi protiv Strahinje Koprivice i grupe.

Postupak je vodi sudija Boris Bulatović a članovi vijeća su i sudije Simo Rašović i Ivan Perović.

Pored Strahinje Koprivice, optužnica je podignuta i protiv Igora Krstovića, Blaža Đurkovića, Nikole Vukotića i Marinka Koprivice.

Strahinja Koprivica se u nastavku završnih riječi obratio sudu.

"Poštovani sude, prije nego donesete konačnu odluku, rekao bih nekoliko rečenica o sebi u nadi da ćete formirati realnu sliku o meni a ne onu koju tužilaštvo predstavlja. Porodičan sam čovjek, otac troje maloljetne djece. Danas imam samo jedan cilj, da svoju djecu izvedem na pravi put. Ja sam im sad najpotrebniji. Ovo ne govorim iz sažaljenja, već da vas uvjerim da nikada nisam pomislio da postanem kriminalac a kamoli organizator kriminalne grupe. Ja sam imao 25 godina kada je po optužnici formirana ova navodna okg. Ja vjerujem u pravosudni sistem Crne Gore i u sudija Vaš integritet i da za osudu nije dovoljno samo upirati prstom u nekoga da je on organizator kriminalne grupe i sumnje tužilaštva. Moj advokat je detaljno objasnio zašto kriminalna grupa nije ni postojala. Molim da prilikom donošenja konačne odluke imate u vidu šta sam sve rekao i da odluku donesete po vašoj savjesti i na osnovu dokaza" kazao je Strahinja Koprivica sudu, piše Dan.

Zatim se sudu obratio i optuženi Nikola Vukotić.

"Bio sam u dllemi da li uopšte da iznosim završnu riječ zbog besmislica optužnice. Iznosim završnu riječ na nesto što ne zaslužuje ni komentar" kazao je Vukotić.

On je naveo na nije član kriminalne grupe i da ga je upravo tužilaštvo upoznalo sa pola članova ove organizovane kriminalne grupe.

"Dokazi koje tužilaštvo iznosi u odnosu na mene se zasnivaju na čaršijskim pričama. Ucijenjen sam. Rečeno mi je da ako optužim Strahinju Koprivicu idem kući. Nakon mog odbijanja da sa tužiocem ulazim u lažno optuživanje ljudi, sve njihove prijetnje prema meni su se ostvarile" kazao je između ostalog optuženi Vukotić.

Optuženi Blažo Đurković je sudu rekao da je tokom istrage njegova izjava uzeta dok je bio pod dejstvom kokaina.

"Prošao sam psihičku torturu policije. Pominjali su mi porodicu i dijete. Ja nisam član kriminalne grupe. Želim da idem na liječenje, da budem što bolji otac. Na liječenje nisam mogao da idem zbog suđenja, da mi se to ne bi pogrešno shvatilo" kazao je on.

Optuženi Igor Krstović je sudu rekao da su svi optuženi u ovom postupku neosuđivani i porodični ljudi. U prilog tome dodao je izvod iz kaznene evidencije koji se odnosi na njega i rekao da time demantuje i navode tužiteljke da je on osuđivan a nije. Istakao je da to u odnosu na njega treba da bude olakšavajuća okolnost i to što je otac maloljetne djece.

"Teškog sam invaliditeta. Imam nekoliko zdravstvenih problema od zadobijenih povreda kada sam ranjen.I danas sam pod terapijom da bih mogao da prisustvujem. Ja imam porodicu djecu, dostojanstvo. Borim se da bih se spasio da se liječim" naglasio je Krstović, prenosi Dan.

Istakao je da nije član organizovane kriminalne grupe.

"Sva vještačenja koja smo tražili za SKY sud je odbio navodeći da je takvog trenutnog stava. SDT se oslanja na izjavu Blaža Đurkovića a ja njega lično ne poznajem. I on sam je rekao da mu je SDT obećalo nagodbu kako bi dobio povoljnost kao optuženi a zauzvrat tome da osudi Strahinju Koprivicu i Igora Krstovića" naglasio je optuženi Krstović.