Viši sud u Podgorici izrekao je prvostepenu presudu u predmetu protiv Strahinje Koprivice i ostalih optuženih, kojom je Nikšićanin Strahinja Koprivica osuđen na osam i po godina zatvora. Nakon izricanja presude, sud je svim optuženima produžio pritvor.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Marinko Koprivica i Nikola Vukotić osuđeni su na po četiri godine zatvora, Blažo Đurković na tri godine, dok je Igoru Krstoviću izrečena kazna od dvije godine i dva mjeseca zatvora, prenose Vijesti.



Presudu je donijelo vijeće kojim je predsjedavao sudija Boris Bulatović.

Specijalno državno tužilaštvo u završnim riječima tražilo je da optuženi budu osuđeni na ukupno više od 43 godine zatvora, u skladu sa ulogama koje su, prema optužnici, imali u navodnoj kriminalnoj organizaciji.

Optužnicom SDT-a Strahinja Koprivica, Marinko Koprivica, Nikola Vukotić i Blažo Đurković terete se za stvaranje kriminalne organizacije. Pored toga, Strahinja Koprivica, Blažo Đurković, Nikola Vukotić i Igor Krstović optuženi su i za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Strahinja i Marinko Koprivica odgovaraju i za dva krivična djela krijumčarenja, dok se Strahinja Koprivica tereti i za dva krivična djela nedozvoljene trgovine, pišu Vijesti.

Prema navodima optužnice, kriminalnu organizaciju je početkom 2019. godine organizovao Strahinja Koprivica, a djelovala je do aprila 2021. godine na području Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Cilj organizacije, kako tvrdi SDT, bio je izvršenje krivičnih djela krijumčarenja, trgovine opojnim drogama i nedozvoljene trgovine, radi sticanja protivpravne imovinske koristi i uticaja.