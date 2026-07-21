Skupština opštine Pljevlja sa 18 glasova usvojila je Deklaraciju o nepriznavanju odluke o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.

Izvor: DNP

Dokument je predložila Demokratska narodna partija (DNP), a isti takav je ranije usvojen u SO Zeta, prenose Vijesti.

U dokumentu koji sadrži šest tačaka nema eksplicitne formulacije o "otpriznavanju" Kosova ni u Zeti, ni u Pljevljima. No, poručuje se da pljevaljski parlament "ostaje privržen... nepovredivosti suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, zasnovanog na međunarodnom pravu i Rezoluciji Savjeta bezbjednosti UN..."