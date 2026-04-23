Beranska policija je podnijela krivične prijave protiv V.T (28) i L.V (18) iz Berana zbog sumnje na šumsku krađu, nakon što su kod jedne pronađeni bespravno posječeni drvni sortimenti, dok je druga osumnjičena za nelegalnu sječu na lokalitetu Jelovica, saopštili su iz Uprave policije.

Kako navode, u okviru pojačanih aktivnosti na suzbijanju krivičnih djela protiv životne sredine, u skladu sa definisanim nacionalnim prioritetima u borbi protiv ekološkog kriminala, policija je u cilju suzbijanja ilegalne eksploatacije šuma i drugih bespravnih aktivnosti u oblasti šumarstva podnijela krivične prijave protiv dvije osobe.

“Za krivično djelo šumska krađa odgovaraće V.T. (28) iz Berana koji je kontrolisan prilikom upravljanja vozilom. U neposrednoj blizini vozila policijski službenici su pronašli bespravno posječene drvne sortimente za koje je V.T. priznao da je bespravno posjekao”, piše u saopštenju.

Dodaju da je osim toga, krivična prijava podnijeta i protiv L.V. (18), takođe zbog sumnje da je izvršio krivično djelo šumska krađa koje je izvršio na lokalitetu Jelovica – Berane, gdje je nelegalno posjekao određenu količinu čamove građe.

“Policija nastavlja sa aktivnostima usmjerenim na suzbijanje ekološkog kriminala i sprečavanje bespravne sječe šuma u cilju zaštite prirodnih resursa naše države”, zaključuje se u saopštenju.