Uhapšen vozač M.D. (28) iz Podgorice, zbog vožnje brzinom od 196 km/h na dijelu puta gdje je maksimalna dozvoljena brzina 100 km/h

"Službenici Mobilne jedinice saobraćajne policije su na auto-putu kontrolisali i zaustavili vozača M.D. (28) iz Podgorice. On je lišen slobode zbog vožnje brzinom od 196 km/h na dijelu puta gdje je maksimalna dozvoljena brzina 100 km/h", objavila je Uprava policije na mreži X.