Na putu Bar–Ulcinj uhapšen je S.S. (35), državljanin Srbije, zbog prekoračenja dozvoljene brzine, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: Uprava policije/X

Kako navode iz policije, pripadnici saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Bar sinoć su tokom kontrole saobraćaja zaustavili S.S.

“S.S. je lišen slobode zbog vožnje brzinom od 169 km/h, na dijelu puta gdje je najveća dozvoljena brzina ograničena na 80km/h”, navodi se u objavi policije na mreži X.