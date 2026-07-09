Na putu Bar–Ulcinj uhapšen je S.S. (35), državljanin Srbije, zbog prekoračenja dozvoljene brzine, saopšteno je iz Uprave policije.
Kako navode iz policije, pripadnici saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Bar sinoć su tokom kontrole saobraćaja zaustavili S.S.
“S.S. je lišen slobode zbog vožnje brzinom od 169 km/h, na dijelu puta gdje je najveća dozvoljena brzina ograničena na 80km/h”, navodi se u objavi policije na mreži X.
Službenici saobraćajne@PolicijaCGOdjeljenja bezbjednosti Bar su sinoć, na putnom pravcu ️ Bar-Ulcinj, kontrolisali S.S. (35) iz .— Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG)July 9, 2026
S.S. je lišen slobode zbog vožnje brzinom od 1⃣6⃣9⃣ km/h, na dijelu puta gdje je najveća dozvoljena brzina ograničena na 80km/h.⚠️pic.twitter.com/625LI1iKGN