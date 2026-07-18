Ruski izvori tvrde da su pogođeni naftni depo i distributivni centar, dok ukrajinska strana još nije zvanično komentarisala navode o napadu.

Izvor: Kurir - printscreen

Ukrajinske snage izvele su tokom noći 18. jula veliki napad dronovima na Moskovsku oblast, a prema navodima ruskih izvora, meta su bili objekti infrastrukture istočno od ruske prijestonice.

Kako prenose ruski Telegram kanali, u napadu su navodno pogođeni naftni depo i distributivni centar u blizini grada Noginska, udaljenog oko 50 kilometara istočno od Kremlja.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci i fotografije na kojima se, prema tvrdnjama lokalnih stanovnika, vidi gust crni dim iznad područja naftnog skladišta. Autentičnost snimaka i razmjere štete za sada nijesu zvanično potvrđeni.

Napad se dogodio u trenutku kada je ukrajinska vojska intenzivirala napade bespilotnim letjelicama na ciljeve u Rusiji, dok Moskva redovno izvještava o presretanju ukrajinskih dronova iznad svoje teritorije.

Ruske i ukrajinske vlasti za sada nijesu objavile detaljnije informacije o mogućim posljedicama najnovijeg napada.