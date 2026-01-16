Litvanske vlasti optužile su ruski GRU za planiranje paljenja fabrike koja snabdijeva ukrajinsku vojsku. Uhapšeno je šest osoba, a napadi su, tvrde, koordinisani iz Rusije.

Izvor: Ministarstvo odbrane Rusije/Screenshot

Litvanske vlasti su u petak optužile rusku vojnu obavještajnu službu GRU za planiranje pokušaja podmetanja požara u fabrici koja ukrajinskoj vojsci isporučuje skenere radio-talasa. Šest državljana Španije, Kolumbije, Kube, Rusije i Belorusije uhapšeno je i optuženo za napade tokom 2024. godine, a svakom od njih prijeti do 15 godina zatvora ukoliko budu osuđeni, rekao je novinarima viši tužilac Arturas Urbelis.

Koordinacija iz Rusije

"Zločini su bili koordinisani, a naređenja izvršiocima izdavala je grupa ljudi koji žive u Rusiji i povezani su sa ruskim GRU-om", rekao je zamjenik načelnika litvanske kriminalističke policije Saulius Briginas. Grupu koja je koordinisala napade činili su kolumbijski i kubanski državljani koji žive u Rusiji. Pokušali su slične napade podmetanja požara u Poljskoj, Rumuniji i Češkoj, rekao je Briginas.

Njihove mete bile su naftna infrastruktura u Rumuniji, građevinska skladišta u Poljskoj, kao i autobusi, pošta i bioskopska sala u Češkoj.

Međunarodni nalozi za hapšenje

Litvanija je izdala međunarodne naloge za hapšenje još tri osobe i pokušava da izruči četvrtu koja je uhapšena u Kolumbiji. Svih šest uhapšenih imalo je veze sa Rusijom, gdje su studirali, putovali ili imali poznanstva. Za učešće u napadima osumnjičeni su plaćeni između 5.000 i 10.000 eura. "Počinioci su uglavnom bili motivisani novcem", rekao je Urbelis.

Prošle godine Litvanija je okrivila Rusiju za pokušaj podmetanja požara u tržnom centru IKEA. Poljski tužioci su prošlog mjeseca u odsustvu optužili Rusa za vođenje grupe sabotera i špijuna u okviru kampanje usmjerene protiv podrške Ukrajini. Moskva zasad nije reagovala na najnovije optužbe i ranije je odbacivala tvrdnje o sabotažama, navodeći da Zapad podstiče antiruska osećanja.